El Gobierno regional solicita suelo al Ayuntamiento de Las Pedroñeras para construir un nuevo colegio

El Gobierno regional pide suelo al Ayuntamiento de Las Pedroñeras para construir un nuevo colegio

La Junta de Castilla-La Mancha ha solicitado al Ayuntamiento de Las Pedroñeras la cesión de terrenos para levantar un nuevo centro educativo que sustituya al actual CEIP Adolfo Martínez Chicano, con el objetivo de iniciar cuanto antes la redacción del proyecto.

Solicitud de terrenos para avanzar en el proyecto

La petición formal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes supone un paso clave para continuar con la planificación ya trasladada al consistorio y desbloquear el desarrollo de esta nueva infraestructura educativa en la localidad.

Una parcela de más de 11.600 metros cuadrados

En concreto, se solicitan 4.843,70 metros cuadrados que se sumarían a otros terrenos de titularidad autonómica ya existentes junto al Parque de Los Viveros, conformando una parcela total de 11.643,70 metros cuadrados, suficiente para el nuevo centro.

Plazos para agilizar los trámites

Desde la Consejería se insta al Ayuntamiento a acelerar el proceso y remitir la documentación necesaria antes del 30 de abril para no retrasar el inicio del proyecto.

Mejora de las infraestructuras educativas

El objetivo del Ejecutivo regional es comenzar de inmediato la redacción del proyecto en cuanto se disponga del suelo, avanzando así en la mejora de las instalaciones educativas de Las Pedroñeras.