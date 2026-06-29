El Gobierno regional garantiza agua de calidad a once municipios de la Mancomunidad del Río Guadiela con la nueva planta de ósmosis

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha visitado la nueva planta de ósmosis inversa construida en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a los municipios de la Mancomunidad del Río Guadiela, una actuación que permitirá mejorar el suministro y la calidad del agua que reciben sus once localidades.

Marian López ha realizado la visita junto a los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad del Río Guadiela, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, y técnicos de la Delegación Provincial de la Junta.

La delegada ha destacado que la nueva planta “supone un avance muy importante para estos municipios, porque permitirá mejorar el suministro y garantizar una mayor calidad del agua que llega a los hogares de sus vecinos y vecinas”.

La instalación, que ha contado con una inversión de 876.000 euros, está preparada para entrar en funcionamiento en cuanto se solventen algunos requerimientos técnicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La Mancomunidad del Río Guadiela está formada por San Pedro Palmiches, Canalejas del Arroyo, Castejón, Alcohujate, Cañaveruelas, Villalba del Rey, Buciegas, Olmeda de la Cuesta, Gascueña, Tinajas y Portalrubio de Guadamejud, municipios que suman actualmente 1.400 habitantes abastecidos a través de este sistema.

Marian López ha subrayado la importancia de una inversión que supera los 600 euros por habitante y que está dirigida a localidades poco pobladas, donde “garantizar servicios esenciales de calidad es fundamental para mejorar la vida diaria de las personas y contribuir al futuro de nuestros pueblos”.

El agua que alimenta la ETAP procede del embalse de La Ruidera, situado en el curso del río Guadiela. Al discurrir por terrenos yesosos, presenta una elevada concentración de sulfatos, especialmente durante los meses de verano, además de una importante cantidad de cal.

La nueva planta de ósmosis inversa permitirá reducir estos niveles y mejorar la calidad del agua suministrada. Asimismo, contribuirá a corregir los problemas que la cal provoca en las redes de abastecimiento de los municipios, especialmente las averías derivadas de taponamientos.

“Estamos hablando de una tecnología que da respuesta a un problema histórico de estos pueblos y que permitirá que sus habitantes dispongan de agua de mayor calidad con todas las garantías”, ha afirmado la delegada de la Junta.

La planta está además dimensionada para poder atender en el futuro a más municipios de los que actualmente forman parte de la mancomunidad, por lo que la Junta valorará proponer su ampliación.

La actuación se desarrolla a través del convenio suscrito entre la Dirección General del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Mancomunidad del Río Guadiela y forma parte del acuerdo entre el Gobierno regional y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dotado con 40 millones de euros para realizar actuaciones en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.