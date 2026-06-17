El Gobierno regional destaca el crecimiento del Programa de Deporte Escolar ‘Somos Deporte 3-18’ y su extensión al medio rural

El Paraninfo Universitario de Cuenca ha acogido este martes la Gala del Programa de Deporte Escolar ‘Somos Deporte 3-18’, un acto con el que se ha puesto el broche final a la temporada deportiva escolar y en el que se han entregado 120 distinciones a deportistas, centros educativos, clubes, entidades y personas que han destacado por su compromiso con el deporte en edad escolar.

La gala ha contado con la participación de la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Gustavo Martínez; el diputado provincial de Deportes, Abel Fresneda, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, Charo Rodríguez; entre otras autoridades.

Durante su intervención, Marian López ha puesto en valor el crecimiento experimentado por el programa Somos Deporte 3-18 en la provincia de Cuenca, que este curso ha alcanzado cifras muy destacadas de participación con más de 13.000 escolares, alrededor de 20.000 participaciones, 79 centros educativos, 27 ayuntamientos, 874 docentes y entrenadores y medio centenar de disciplinas deportivas.

La delegada ha destacado que estos datos reflejan “el enorme trabajo que realizan administraciones, centros educativos, ayuntamientos, clubes, federaciones, docentes, entrenadores y familias para que miles de niños y niñas puedan disfrutar del deporte y de todos los valores que transmite”.

Asimismo, ha subrayado que una de las grandes novedades de esta edición ha sido que, por primera vez, todos los Colegios Rurales Agrupados de la provincia han participado en al menos una actividad del programa.

“Es un logro especialmente importante porque demuestra que el deporte también llega a los pueblos más pequeños y que estamos avanzando para garantizar las mismas oportunidades a todos los niños y niñas, independientemente del lugar donde vivan”, ha señalado.

López ha añadido que el deporte escolar es también una herramienta de cohesión territorial, ya que permite que los escolares del medio rural participen en actividades deportivas, convivan con jóvenes de otros municipios y formen parte de un proyecto común en una provincia extensa como Cuenca.

Por su parte, diputado provincial de Deportes, Abel Fresneda, ha destacado que la Diputación de Cuenca cuenta hoy con el mayor presupuesto destinado al deporte de toda su historia, una cifra que se ha incrementado en más de un 70 por ciento desde que Álvaro Martínez Chana asumió la Presidencia de la institución provincial. Fresneda ha subrayado que se trata de ‘la inversión más rentable que puede hacer una administración, porque cada euro destinado al deporte se transforma en educación, hábitos saludables, compañerismo, esfuerzo, respeto y valores que acompañarán a nuestros jóvenes durante toda su vida’.

También la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, Charo Rodríguez, ha dado la enhorabuena a los jóvenes deportistas señalando que “durante el año habéis obtenido muchas victorias y momentos de éxito, y sobre todo habéis compartido experiencias y vivencias con vuestros compañeros que nunca olvidaréis, porque cada entrenamiento y competición han sido una oportunidad para aprender y crecer como deportistas y como personas”.

Reconocimientos

En la Gala se han entregado reconocimientos especiales en cuatro categorías. En el apartado de Labor Deportiva han sido distinguidos la Unión Balompédica Conquense, el FS Vivo Cuenca, el proyecto de inclusión con la silla Joëlette y el Club de Buceo Apnea.

En la categoría de Centros Educativos se ha reconocido al CEIP Hermenegildo Moreno de Villanueva de la Jara, al CRA Los Olivos de Cañaveras, al IES Cañada de la Encina de Iniesta y al IES San José de Cuenca.

Dentro de Eventos Destacados, los reconocimientos han sido para el torneo NBA Jr. Baloncesto 3x3, la incorporación del golf al programa regional Somos Deporte 3-18 y la implantación del Kuo-Shu como disciplina vinculada al deporte escolar.

Por último, en la categoría de Colaboración y Apoyo con el Deporte han sido reconocidos Francisco Javier Rodríguez-Rey Rodríguez-Barbero, Marco Martínez López, Francisco José Martínez, Jesús Gil García, Pedro Jesús Cañas Magán, Frutas Nicolás, el Ayuntamiento de Campillo de Altobuey y el Ayuntamiento de Cañete.

Campeonatos de España

La Gala Somos Deporte 3-18 ha servido además para distinguir a un centenar de deportistas que han representado a Castilla-La Mancha y a la provincia de Cuenca en Campeonatos de España de distintas disciplinas deportivas.

Entre ellas, gimnasia rítmica, ajedrez, golf, balonmano, orientación, atletismo, ciclismo de montaña BTT, piragüismo, squash, tenis de mesa, bádminton, fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, Kuo-Shu, taekwondo, voleibol y vóley playa.

Asimismo, han recibido una distinción especial los equipos de datchball que representarán a Cuenca y a la región en el Campeonato de España, reflejo de la incorporación y consolidación de nuevas modalidades deportivas dentro del programa Somos Deporte 3-18.

Con este acto concluye una nueva edición de Somos Deporte 3-18, el programa impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Diputación Provincial, los ayuntamientos, las federaciones deportivas y los centros educativos para fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y los valores asociados al deporte entre la población escolar.