FIESTA PRIMAVERA

El Gobierno regional apoya la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor en su 40 aniversario

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado que la Fiesta de la Primavera “es una cita de referencia para la música alternativa en Cuenca y para la promoción de los grupos locales”

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Reunión Radio Kolor
Reunión Radio Kolor | JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor, que se celebrará los próximos días 12 y 13 de junio en el recinto de conciertos de La Fuensanta, en Cuenca capital, y que este año conmemora los 40 años del primer festival, celebrado en 1986.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, se ha reunido con dos de los organizadores, Jesús Huerta y Carlos Suárez, a quienes ha trasladado el apoyo del Gobierno regional a esta cita musical.

Marian López ha destacado que la Fiesta de la Primavera “es una cita de referencia para la música alternativa en Cuenca y para la promoción de los grupos locales”, y ha subrayado que el Gobierno regional colabora con esta iniciativa “por su contribución a la promoción de la cultura, el ocio alternativo y la participación ciudadana”.

La delegada ha recordado que el viernes 12 de junio se celebrará el Día del Grupo de Cuenca, con entrada gratuita a partir de las 20:00 horas, y la actuación de Inspector Harry, All Skull y La Dama Oscura.

El sábado 13 de junio tendrá lugar la Fiesta de la Primavera, con Jokin MCD, Vómito, Anti-Idols, The Birras Terror y los grupos conquenses Añikos, Kanteo y Myntra. Las puertas del recinto de conciertos de La Fuensanta abrirán a las 16:00 horas y antes de los conciertos habrá emisión en directo de Radio Kolor y una sesión tardeo con DJ Chevy y su funky & soul set.

Marian López ha animado a la ciudadanía a participar en esta edición especial y ha agradecido a Radio Kolor “su trabajo durante todos estos años para mantener vivo un espacio cultural propio, alternativo y abierto a la ciudad”.

La Fiesta de la Primavera de Radio Kolor cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial, junto a la colaboración del Consorcio Ciudad de Cuenca y otras entidades, empresas y colectivos que hacen posible esta edición especial del 40 aniversario.

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