La Fundación Antonio Pérez exhibe en la sala Princesa Zaida una selección de la obra gráfica y original de Bonifacio Alfonso

La Sala Princesa Zaida del Museo Provincial de Cuenca de la JCCM acoge, desde hoy y hasta el próximo 1 de noviembre, la exposición Bonifacio Alfonso, Grabado y Pintura en la Colección de la Fundación Antonio Pérez.

Al acto de inauguración han asistido la diputada provincial de Cultura y vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Cuenca, María Ángeles Martínez, la coordinadora de Cultura de la JCCM, Yolanda Rozalén, el director del Museo de Cuenca, Miguel Contreras, el director de la FAP, Jesús Carrascosa, y la conservadora jefe de la FAP, Mónica Muñoz.

Miguel Contreras ha agradecido la colaboración entre las instituciones para llevar a cabo este tipo de exposiciones y se ha mostrado contento por poder mostrar en la Sala Princesa Zaida, al mismo tiempo, a artistas consagrados como Bonifacio junto a jóvenes artistas de la exposición de la Escuela de Arte Cruz Novillo.

El objetivo de esta muestra, ha explicado Mónica Muñoz, es mostrar las dos partes de Bonifacio, “su dedicación a la obra gráfica y su obra original”. De la obra gráfica hay una pequeña muestra de la producción gráfica a la cual se dedicó intensamente desde los años 70. De la obra original, hay lienzos y sobre todo dibujos “recopilados por Antonio Pérez y que nunca hemos mostrado como la carpeta de grabados Sopas y Manjares”.

Bonifacio Alfonso (San Sebastián, 1933-2011) es uno de los pintores más interesantes, coherentes y, sin embargo, menos conocidos del último cuarto del siglo XX. Un pintor prolífico, un gran dibujante y un grabador de enorme calidad. Su trabajo ha sido galardonado con varios reconocimientos, entre los que sobresalen el Premio Nacional de Grabado (1993) y el Premio de las Artes de la Comunidad de Madrid (2005).

Bonifacio estuvo muy ligado a Cuenca, ciudad en la que vivió durante veintiocho años. Aquí aprendió a grabar con Antonio Lorenzo y mantuvo relación, entre otros, Antonio Saura, Manuel Millares, José Guerrero, Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere o Manuel Rivera, además de consolidar una gran amistad con Antonio Pérez.