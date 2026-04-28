La Escuela de Verano Activo 2026 abre su inscripción el 4 de mayo con novedades en la matriculación digital

Conciliación y ocio educativo

El Ayuntamiento de Cuenca y el Centro de Estudios Ortega y Gasset han anunciado la apertura del plazo de inscripción para la Escuela de Verano Activo 2026, un programa ya consolidado que busca facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival, ofreciendo un entorno seguro, educativo y lúdico para el alumnado.

El programa se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre de 2026 y está dirigido a niños y niñas desde 2º ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.

Plazo e inscripción

El periodo de inscripción estará abierto del 4 al 8 de mayo y podrá realizarse tanto de forma presencial como telemática. Como principal novedad, este año las familias podrán cumplimentar la matrícula desde el teléfono móvil, agilizando así el proceso.

La documentación podrá entregarse en el centro organizador o enviarse por correo electrónico a la dirección veranoactivocuenca@gmail.com

Horarios y requisitos

El horario de matriculación será de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas, y los viernes solo en horario de mañana. Para formalizar la inscripción será necesario presentar la matrícula cumplimentada junto al justificante de pago. En caso de servicio de comedor, deberán aportarse dos justificantes diferenciados.

Sedes del programa

La Escuela de Verano Activo 2026 se desarrollará en los colegios San Fernando, Santa Ana y Fray Luis de León, donde se llevarán a cabo las distintas actividades programadas.

Actividades y metodología

El programa incluye talleres, juegos, dinámicas grupales, actividades educativas y refuerzo escolar adaptado a las diferentes edades. Además, se prevén excursiones con coste adicional.

Educación en hábitos saludables

Como novedad destacada, este año el programa contará con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se trabajará la concienciación sobre la protección solar en la infancia.

El Centro de Estudios Ortega y Gasset y la AECC formarán a monitores y docentes para incorporar hábitos saludables y actividades de prevención en la programación, con especial atención al cuidado de la piel frente a la exposición solar.

Compromiso con las familias

Desde la organización se recomienda a las familias revisar cuidadosamente la documentación de inscripción, ya que este año todas las autorizaciones se recogen en un único documento, y recuerdan la importancia de identificar el material del alumnado.

Un programa consolidado

La Escuela de Verano Activo reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Cuenca y del Centro de Estudios Ortega y Gasset con la conciliación familiar, la educación de calidad y el bienestar infantil, promoviendo valores como la convivencia, el respeto y la participación.