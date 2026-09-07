La Escuela Oficial de Idiomas de Cuenca cumple 40 años con cerca de un millar de alumnos

La Escuela Oficial de Idiomas Sebastián de Covarrubias de Cuenca cumple este curso 40 años desde su creación como centro propio en 1986. Entonces comenzó impartiendo inglés y francés y, cuatro décadas después, su oferta incluye también alemán, italiano y, desde 2016, español para extranjeros. Entre la sede de Cuenca y la extensión de Motilla del Palancar, el centro reúne actualmente entre 900 y 1.000 alumnos.

Su director, Ramón García, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el perfil del alumnado continúa siendo especialmente diverso, con estudiantes desde los 14 años hasta personas de 60 o 70. El inglés mantiene el mayor peso, aunque ha aumentado el interés por otros idiomas por motivos laborales, culturales o personales. García destaca además el carácter oficial de las certificaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas y reivindica que “nunca se es demasiado mayor” para comenzar a estudiar una nueva lengua.

Uno de los principales retos está ahora en llevar esta formación a más municipios de una provincia tan extensa como Cuenca. Desde el pasado curso se está probando en alemán una modalidad híbrida síncrona que permite que alumnos que viven lejos sigan en tiempo real la misma clase que quienes están presencialmente en el aula. García considera que este modelo puede abrir una vía para que habitantes de localidades sin una oferta presencial puedan acceder también a la enseñanza pública de idiomas.

La inteligencia artificial representa otro de los desafíos. Para García es “un arma de doble filo”: puede servir para corregir errores, trabajar la pronunciación o personalizar el aprendizaje, pero no debe sustituir el conocimiento del idioma. “El aprendizaje de idiomas pasa por aprenderlos y utilizar las nuevas tecnologías al servicio de ese aprendizaje”, sostiene. La EOI mantiene abierto hasta el 14 de septiembre su periodo extraordinario de admisión a través de EducamosCLM, mientras que la matrícula comenzará el día 18. Los aspirantes con conocimientos previos pueden solicitar además una prueba gratuita para incorporarse directamente al nivel que les corresponda.