Dolz subraya el “extraordinario descenso” de la deuda municipal, que se habrá reducido en un 75 por ciento al final de 2026

El alcalde Darío Dolz se ha referido durante el Debate sobre el Estado del Municipio al “extraordinario descenso” de la deuda municipal, que quedará reducida a 15,57 millones de euros al final de 2026, una merma del 75% desde los 61,5 millones de euros de deuda que existía en junio de 2019.

Y es que en este ejercicio de amortizarán de manera ordinaria aproximadamente 2,6 millones de euros, lo cual llevará a la cifra fijada, ha reiterado, “sin subir impuestos, sin recortar servicios y sin pedir más préstamos”; es más, en un momento de “inversión histórica”.

Dolz ha puesto de relieve la importancia de la aprobación de los Presupuestos 2026, cuentas que alcanzan casi los 72 millones de euros, por lo que “son las más importantes de los últimos años, con un incremento de las inversiones del 190%”, y en las que “reforzamos las políticas sociales, el empleo, la participación ciudadana y los servicios públicos esenciales”.

“Como decía mi compañero Juanma Martínez Melero el viernes pasado, éste es el Presupuesto de la inversión pública para la transformación de la ciudad”, ha enfatizado.

Un punto en el que ha recordado además que “en este tiempo no solamente no hemos subido impuestos, sino que hemos incrementado de forma sustancial algunas bonificaciones”, recordando en el caso del ICIO las referidas a eficiencia energética y la inclusión de mayores de 70 años, que se suman a las existentes por fomento del empleo, por actuaciones en el Casco Antiguo y por aprovechamiento de la energía solar.

Apoyo firme a la creación e instalación de empresas

El primer edil ha subrayado que “es un compromiso facilitar la creación e instalación de empresas en la ciudad, grandes y pequeñas, que sigan impulsando la creación de empleo en la ciudad, pues el tejido productivo es fundamental para promover movimiento económico y fijar población”, para lo cual “vamos de la mano de CEOE Cepyme Cuenca, con quien hay total sintonía porque tienen claro que, para seguir avanzando, progresando y mejorando la ciudad tiene que haber unidad, así como trabajo y positivismo”.

Para Dolz, “hay que mirar hacia adelante con la mente abierta, no quedarnos en el inmovilismo, ni en lo negativo, ni en el enfado constante”, porque “no queremos hacer oposición a la ciudad, queremos que avance, mejore y continúe su desarrollo”.

Ha destacado así que “estamos en un momento empresarial muy bueno”, con inversiones internacionales clave como Sumitomo o ToroVerde; con empresas de nuevas tecnologías que suman cerca de 400 empleos cualificados; con las empresas de industrialización de la construcción; y también con “los muchos emprendedores que han puesto en marcha pequeños negocios en la ciudad”.

Ha apuntado Dolz el Parque Científico y Tecnológico promovido por la Diputación y los 160.000 metros cuadrados adicionales de suelo industrial en el entorno de Sumitomo.

También la importancia de UFIL, que ha supuesto la creación de una veintena de empresas poniendo en valor la bieconomía forestal a través de este programa para el que “se nos ha concedido ya una ayuda de 1,7 millones de euros para mantenerlo hasta 2028”.

Y también el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, por el que han pasado más de 6.200 funcionarios desde su puesta en marcha y cuyas obras de su sede están en marcha.