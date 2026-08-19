Dolz pone en valor el Premio Ciudad de Cuenca a Señorito Ortega por su talento y fomento del trabajo artesano

El alcalde Darío Dolz ha visitado el taller de Eduardo Ortega, más conocido como Señorito Ortega, donde ha aprovechado para felicitarle y poner en valor el Premio Ciudad de Cuenca 2026 que recibirá este jueves en el acto del Pregón de la Feria y Fiestas de San Julián por su Labor Creativa.

Dolz ha incidido en “el gran talento de Eduardo, que se ha convertido en un referente en el mundo de la moda a nivel nacional, llevando el nombre de Cuenca a importantes eventos como los Premios Goya o los Premios Feroz”.

Según ha destacado el alcalde, “Eduardo cuenta con un estilo propio con el que ha conseguido conectar con una fiel clientela que confía en él desde los primeros detalles de una confección. Y todo ello desde el detalle, la calma, la elegancia, la perfección; muy lejos de la prisa y la producción en cadena que impera actualmente”.

Asimismo, ha enfatizado el interés de Señorito Ortega por la recuperación de las tradiciones, todo ello desde una óptica de vanguardia y actualización, con una importante presencia del simbolismo.