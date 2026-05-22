Dolz felicita al Estudio de Danza Rosario Tosta por sus éxitos en el Certamen Nacional y su clasificación al Europeo

Reconocimiento en el Ayuntamiento

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, junto a la concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha recibido en el Salón de Plenos a las integrantes del Estudio de Danza Rosario Tosta y a su equipo de profesoras.

El encuentro ha servido para felicitarles por los logros conseguidos en el Certamen Nacional de Danza de España (CNDE), tanto en la fase celebrada en Ventas de la Retamosa (Toledo) como en la final disputada en Cartagena (Murcia).

Pleno de éxitos en la final nacional

En la final del certamen, el estudio de danza obtuvo nueve primeros puestos con las nueve coreografías presentadas, además de numerosos reconocimientos en distintas categorías.

Estos resultados han sido destacados por el alcalde como “una satisfacción y una alegría que demuestran el trabajo bien hecho”.

Pase directo al Europeo

Los premios obtenidos suponen la clasificación directa para el Europeo de Danza CND 2026, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en Madrid.

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Orgullo por el trabajo realizado

Durante la recepción, Dolz ha subrayado el esfuerzo y la constancia del grupo: “Año tras año se demuestra vuestro talento, sumado al continuo trabajo y esfuerzo que lleváis a cabo en vuestras clases. Estos galardones son, sin duda, muy merecidos”.