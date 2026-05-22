RECONOCIMIENTO

Dolz felicita al Estudio de Danza Rosario Tosta por sus éxitos en el Certamen Nacional y su clasificación al Europeo

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha recibido a las integrantes del Estudio de Danza Rosario Tosta y a su equipo docente para trasladarles su enhorabuena por los resultados obtenidos en el Certamen Nacional de Danza de España. El grupo ha logrado nueve primeros puestos en la final y numerosos reconocimientos, lo que les ha valido el pase directo al Europeo de Danza 2026.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Rosario Tosta recepción
Rosario Tosta recepción | Onda Cero

Reconocimiento en el Ayuntamiento

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, junto a la concejala de Deportes, Charo Rodríguez, ha recibido en el Salón de Plenos a las integrantes del Estudio de Danza Rosario Tosta y a su equipo de profesoras.

El encuentro ha servido para felicitarles por los logros conseguidos en el Certamen Nacional de Danza de España (CNDE), tanto en la fase celebrada en Ventas de la Retamosa (Toledo) como en la final disputada en Cartagena (Murcia).

Pleno de éxitos en la final nacional

En la final del certamen, el estudio de danza obtuvo nueve primeros puestos con las nueve coreografías presentadas, además de numerosos reconocimientos en distintas categorías.

Estos resultados han sido destacados por el alcalde como “una satisfacción y una alegría que demuestran el trabajo bien hecho”.

Pase directo al Europeo

Los premios obtenidos suponen la clasificación directa para el Europeo de Danza CND 2026, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en Madrid.

Client Challenge

Orgullo por el trabajo realizado

Durante la recepción, Dolz ha subrayado el esfuerzo y la constancia del grupo: “Año tras año se demuestra vuestro talento, sumado al continuo trabajo y esfuerzo que lleváis a cabo en vuestras clases. Estos galardones son, sin duda, muy merecidos”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer