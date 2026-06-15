Dolz agradece a Atelcu su trabajo para que Cuenca se convierta en sede definitiva del Congreso Internacional del TEL/TDL

El alcalde Darío Dolz ha agradecido a Atelcu, la Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje y otros Trastornos del Desarrollo de Cuenca, su trabajo para que Cuenca se convierta en sede definitiva del Congreso Internacional del TEL/TDL, cuya décima edición se celebrará en el mes de octubre en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA).

Su presidenta, Llanos Martínez, y su vicepresidenta, Teresa de Marco, así lo han confirmado en la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento, en la que también ha estado presente la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, y Asuntos Generales, Estela Soliva, y en la que han adelantado algunos de los detalles del Congreso Internacional.

El alcalde ha destacado “la importante labor que realiza Atelcu, especialmente Llanos y Teresa liderando la asociación, por los niños y niñas con TEL/TDL y por sus familias, volcando esfuerzos en mejorar su calidad de vida con todo tipo de acciones, además de sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno”.

Según han recordado en el encuentro, el Congreso Internacional está principalmente destinado a logopedas, psicólogos, psicopedagogos, maestros y educadores…, así como a las familias, con el objetivo de promover mecanismos que favorezcan el aprendizaje de sus hijos e hijas.

Asimismo, persiguen fomentar la calidad de vida de los niños y niñas afectados, favorecer su inclusión, dotar de mecanismos de adaptación de material a las familias, desarrollar y difundir material adaptable para los menores con necesidades educativas especiales y concienciar a la comunidad educativa y otros organismos de la necesidad de adaptación curricular al alumnado con TEL/TDL.