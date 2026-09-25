La Diputación estrena ‘Jardín Mágico’, un programa pionero para llenar de cultura este espacio hasta noviembre

La Diputación de Cuenca pone en marcha este fin de semana ‘Jardín Mágico, una nueva programación cultural que reunirá desde el 26 de septiembre hasta el 21 de noviembre propuestas de teatro, música, magia, humor, actividades infantiles y otras disciplinas artísticas en los jardines del Palacio Provincial. Un programa que nace con el objetivo de incorporar este espacio a la oferta cultural de la ciudad y la provincia.

La vicepresidenta segunda y diputada de Cultura, Marian Martínez, ha destacado que se trata de "un programa pionero con el que queremos explorar nuevas formas de acercar la cultura a la ciudadanía y, al mismo tiempo, seguir dando vida a un espacio tan especial como son los jardines de la Diputación".

Martínez ha explicado que esta iniciativa sigue la línea de trabajo desarrollada durante los últimos años para dinamizar los jardines del Palacio Provincial y abrirlos a nuevos usos culturales, aprovechando su ubicación en pleno centro de la capital. "Queremos que los conquenses hagan suyo este espacio, que entren, lo disfruten y descubran que la Diputación también puede convertirse en un lugar de encuentro alrededor de la cultura", ha señalado.

La programación arrancará este sábado 26 de septiembre con las primeras representaciones de microteatro, que tendrán continuidad el domingo 27 y durante distintos fines de semana de octubre y noviembre. Estas propuestas permitirán disfrutar de representaciones teatrales de pequeño formato en un entorno diferente y cercano al público.

Estas actuaciones escénicas buscan ser una experiencia cultural inmersiva en la que distintos rincones de los jardines se transformarán de manera simultánea en pequeños escenarios para recuperar historias y personajes clave del pasado de Cuenca. Todas las piezas estarán conectadas por la figura del detective del tiempo, un personaje encargado de rescatar aquellas voces que la Historia ha ido dejando enterradas y que, antes de cada representación, reclutará al público como su particular tripulación para trasladarlo al momento y al lugar en el que transcurre cada relato.

El mes de octubre incorporará además una amplia variedad de disciplinas. El viernes 2, a las 19:00 horas, llegará Magicoman y 5 magos con el espectáculo Más allá de lo imposible; el viernes 9, a las 20:30 horas, será el turno del concierto de Zascandil; y el sábado 10, entre las 12:00 y las 14:00 horas, los protagonistas serán los más pequeños con talleres y juegos infantiles. A estas actividades se sumará Planeta Movimiento, el domingo 18, entre las 16:00 y las 17:30 horas.

La música volverá a ocupar los jardines el viernes 23 de octubre con la actuación de Ruth Olmedilla y Viñas, así como el sábado 31 de octubre, de 18:00 a 19:00 horas, con el concierto de Alicia, soprano, y Cristina Feiner, al arpa, cerrando así la programación del mes.

En noviembre, tras las últimas sesiones de microteatro previstas para los días 7 y 8, la programación continuará con el humor. Álex Martínez ofrecerá un monólogo el viernes 13 a las 18:00 horas e Inés La Polaca actuará el sábado 14, también a las 18:00 horas. La recta final tendrá como protagonista a la música con el concierto de Kantata, el viernes 20 a las 18:00 horas, y un concierto de violín y chelo a cargo de Jesús Merino, el sábado 21 a la misma hora, que pondrá el broche final a este primer ciclo de ‘Jardín Mágico’.

La diputada de Cultura ha subrayado también la diversidad de una programación diseñada para públicos y edades diferentes. "Queremos ofrecer propuestas para niños, jóvenes y adultos y combinar música, teatro, magia y humor para demostrar las enormes posibilidades que tienen estos jardines como escenario cultural", ha indicado Martínez.

Todas las actividades serán gratuitas y tendrán acceso libre hasta completar aforo, con la excepción de las representaciones de microteatro, para las que será necesario realizar previamente la reserva de las entradas a través de Entradium. (https://entradium.com/events/microteatro-en-los-jardines-del-palacio

La programación completa se puede ver en las redes sociales de Cuenca es Cultura: https://www.instagram.com/cuencaes.cultura/