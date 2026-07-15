La Diputación destina más de 4 millones de euros para financiar el gasto corriente de 221 municipios de Cuenca

La Diputación de Cuenca ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 4.029.000 euros para financiar el gasto corriente de los ayuntamientos y entidades locales menores con menos de 1.800 habitantes. La medida beneficiará a 221 municipios y pedanías de la provincia, que representan el 93 % de los pueblos conquenses.

Según ha explicado el presidente de la institución provincial, Álvaro Martínez Chana, se trata de la primera convocatoria de estas características impulsada por la Diputación y nace con la intención de mantenerse en futuros presupuestos. El objetivo es complementar las inversiones que ya se realizan a través del Plan de Obras con una línea específica destinada a cubrir los gastos del funcionamiento diario de los consistorios.

Las ayudas podrán destinarse al pago de suministros como electricidad o agua, nóminas del personal municipal, limpieza viaria, alumbrado público, mantenimiento de edificios e infraestructuras, servicios culturales, deportivos, sociales, turísticos o educativos, así como otros gastos ordinarios necesarios para la prestación de los servicios públicos.

La distribución de las subvenciones combinará una cuantía fija y otra variable en función de la población de cada municipio, además de una aportación adicional de 1.500 euros por cada núcleo de población reconocido. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.