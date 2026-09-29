RESOLUCIONES

La Diputación destina cerca de 78.000 euros a doce ayuntamientos para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, destaca que el Plan Concilia facilita a las familias del medio rural recursos que permiten compatibilizar la vida laboral y familiar y avanzar en igualdad

Onda Cero Cuenca

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La Diputación destina cerca de 78.000 euros a doce ayuntamientos para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad
La Diputación destina cerca de 78.000 euros a doce ayuntamientos para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad | DIPUTACIÓN

La Diputación de Cuenca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones Concilia 2026, destinada al fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, que contempla ayudas por un importe total de 77.982,33 euros para doce ayuntamientos de la provincia.

La diputada de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, Eva García, ha destacado la importancia de una convocatoria que permite a los municipios poner en marcha servicios y actividades dirigidos especialmente a facilitar la conciliación de las familias durante los periodos en los que resulta más difícil compatibilizar las responsabilidades laborales con el cuidado de los menores.

García ha señalado que "la conciliación sigue siendo una necesidad para muchas familias de nuestros pueblos y desde la Diputación queremos que vivir en el medio rural no suponga tener menos posibilidades para compatibilizar el trabajo y el cuidado de los hijos".

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