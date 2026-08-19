La Diputación destina 1,8 millones de euros a equipar los nuevos parques de bomberos de Priego y Cañete

La Diputación de Cuenca tiene en licitación y adjudicación tres contratos por un importe global de 1.871.960 euros destinados principalmente a completar el equipamiento de los nuevos parques de bomberos de Priego y Cañete. Dos de los expedientes ya han sido adjudicados y un tercero continúa en fase de licitación.

Entre las inversiones figura un contrato de más de 391.000 euros para adquirir equipos de excarcelación, herramientas de rescate y sistemas de iluminación autónoma. El suministro incluye siete equipos completos de excarcelación, ocho trípodes de iluminación y diverso material para intervenir en accidentes de tráfico, además de formación para el personal del servicio.

La Diputación ha adjudicado también por cerca de 986.000 euros el mobiliario, las instalaciones técnicas y los equipos operativos necesarios para acondicionar los parques de Priego y Cañete, aunque parte del material se destinará también a las instalaciones de Tarancón, Motilla del Palancar y Cuenca. El contrato incluye mobiliario, material deportivo, un rocódromo y equipos informáticos y audiovisuales.

A estas actuaciones se suma la licitación de cinco unidades de mando y jefatura y cinco puntos de carga, con un presupuesto de casi 495.000 euros. El diputado responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Rodrigo Molina, ha destacado que la puesta en marcha de los nuevos parques permitirá mejorar la cobertura territorial y acortar los tiempos de respuesta, especialmente en las zonas más alejadas de las actuales instalaciones.