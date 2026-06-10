La Diputación de Cuenca saca a licitación la gestión de la Hospedería de Uña para los próximos diez años

La Diputación de Cuenca ha publicado la licitación para el arrendamiento y explotación de la Hospedería de Uña, una infraestructura turística estratégica ubicada en pleno Parque Natural de la Serranía de Cuenca y que supondrá un importante impulso para la creación de empleo y el desarrollo económico de esta comarca.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la importancia de este proyecto, en el que la institución provincial ha realizado una inversión cercana a los tres millones de euros para recuperar la antigua Casa Cuartel de Uña y convertirla en una moderna hospedería integrada en la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha. En este punto ha querido recordar que la financiación ha contado con la colaboración del Gobierno regional y con fondos europeos.

Martínez Chana ha puesto en valor los buenos datos que está teniendo la provincia en visitantes y pernoctaciones con un 2025 histórico en cuanto a turismo rural, pero hay que continuar por esta senda y el presidente considera que “la Diputación de Cuenca se ha implicado” para generar esta infraestructura ubicada en un paraje impresionante entre la laguna y el travertino de Uña.

El presidente provincial ha insistido también en la necesidad de seguir fortaleciendo la oferta turística de la Serranía de Cuenca con alojamientos de calidad que permitan aprovechar todo el potencial de este territorio. “La gente viene a disfrutar de esta comarca, de sus

paisajes, su patrimonio y su naturaleza, pero necesita lugares donde hospedarse. Con esta hospedería damos respuesta a esa demanda y contribuimos a fijar actividad económica y empleo en el medio rural”, ha señalado.

La licitación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla un contrato de arrendamiento de diez años para la gestión de este establecimiento hotelero, con posibilidad de prórroga, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de julio.

La nueva Hospedería de Uña contará con un total de 17 habitaciones, de las que 14 serán dobles, dos sencillas y una doble adaptada para personas con discapacidad. Además, dispondrá de recepción, cocina, comedor para restaurante, bar, diferentes estancias comunes, almacén y vestuarios, ofreciendo unos servicios adaptados a los estándares de calidad que exige el turismo actual.

Desde la Diputación de Cuenca confían en que esta infraestructura se convierta en un referente para el turismo de naturaleza y de interior en Castilla-La Mancha, contribuyendo a incrementar las plazas hoteleras disponibles en el Parque Natural de la Serranía y generando nuevas oportunidades de desarrollo para los municipios de la zona.

La institución provincial continúa así avanzando en su estrategia de aprovechamiento de recursos públicos para dinamizar el territorio y favorecer la llegada de iniciativas empresariales capaces de generar riqueza y empleo en las zonas rurales de la provincia.