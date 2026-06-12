La Diputación de Cuenca colabora con el Ayuntamiento de Torralba en el arreglo de una ermita y la apertura de un bar

La Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Torralba han acometido varias inversiones para rehabilitar espacios de esta localidad, concretamente ha destinado 100.000 euros al arreglo de la ermita Virgen de las Nieves que sufrió un colapso del tejado hace un tiempo y que ha sido restaurado. También va a destinar 20.000 euros con el objetivo de que puedan actuar en todo lo necesario para dotar de un nuevo bar a la localidad, después de que cerrar hace unos meses.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha estado visitando esta localidad junto a la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, y donde ha estado acompañado por el alcalde Tomás Morillas y miembros de su equipo de Gobierno. En este encuentro de trabajo han podido conocer de primera mano las necesidades y demandas de este municipio de la Alcarria Conquense.

El dirigente provincial ha destacado el carácter social que tienen los bares y en este sentido se va a sacar a concurso público para que una familia pueda gestionar este recurso. Por otro lado, era importante actuar de emergencia ante el derrumbe de la cubierta de esta importante ermita.

Martínez Chana también ha estado en otro importante recurso de la localidad como es la mina romana de Lapis Specularis Pozolacueva, aquí ha informado a los responsables municipales que en el pasado pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 150.000 euros para sacar una convocatoria de ayuda para la gestión y contratación de personal en yacimientos romanos y prerromanos de la provincia. El

objetivo es poner en valor este tipo de recursos con la finalidad de contratar a personal para hacerlos visitables.

Por su parte, la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado la importancia de mantener los servicios públicos en los municipios más pequeños para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

En este sentido, ha puesto en valor recursos como el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Plan de Empleo, que permite al Ayuntamiento contar con personal para labores de mantenimiento, o el Plan Corresponsables, que facilita la conciliación de las familias durante los periodos vacacionales. Asimismo, ha avanzado el compromiso del Gobierno regional de colaborar con el Ayuntamiento para mejorar la accesibilidad del edificio consistorial a lo largo del próximo año.