La Diputación de Cuenca anuncia que hoy se abre el plazo para concurrir a una de las 36 plazas de bombero mecánico conductor

La Diputación de Cuenca ha anunciado que, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado este jueves de la convocatoria para cubrir 36 plazas de bombero mecánico conductor del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias (SPEIN), hoy arranca el plazo para presentar las solicitudes para concurrir a esta oferta de empleo público, las personas interesadas disponen de 10 días hábiles para formalizar este trámite.

El diputado de Personal, Abel Fresneda, ha recordado que esta convocatoria fue aprobada por decreto el pasado 15 de septiembre y forma parte de la ampliación de la Oferta de Empleo Público de la institución provincial para 2026. Fresneda ha destacado la importancia de esta convocatoria dentro del proceso que está llevando a cabo la Diputación para reforzar el servicio provincial de bomberos y ha señalado que "estamos cumpliendo el compromiso adquirido de dotar al SPEIN de los recursos humanos necesarios para ofrecer la mejor atención posible a los vecinos de la provincia, independientemente del municipio en el que vivan".

Fresneda ha recordado que la incorporación de estos nuevos efectivos permitirá complementar las plantillas de los parques de Tarancón y Motilla del Palancar, así como avanzar en la dotación de los parques de Cañete y Priego, reforzando así el despliegue territorial del servicio. "Hablamos de 36 nuevos profesionales que van a permitir seguir mejorando nuestra capacidad de intervención ante incendios, accidentes y cualquier otra emergencia que pueda producirse en una provincia tan extensa como Cuenca", ha señalado.

Las plazas convocadas pertenecen al Grupo C2, dentro de la escala de Administración Especial y la subescala de Servicios Especiales, y el número inicialmente previsto podría incrementarse con las vacantes que se produzcan durante el desarrollo del proceso selectivo antes de su finalización.

Entre los principales requisitos para participar se encuentran tener al menos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, disponer de la titulación de Graduado Escolar, FP I o equivalente, contar con la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones del puesto y estar en posesión de los permisos de conducción B, C, BE y CE, que deberán encontrarse en vigor.

El sistema de selección será exclusivamente por oposición libre y estará compuesto por varias pruebas obligatorias y eliminatorias. La primera será un examen tipo test de 100 preguntas más cinco de reserva, con una duración de 120 minutos y una puntuación máxima de siete puntos. Para superarlo será necesario alcanzar, con carácter general, un mínimo de 3,5 puntos.

La segunda prueba evaluará la aptitud física de los aspirantes y tendrá una puntuación máxima de tres puntos. Las bases establecen seis ejercicios físicos, con baremos diferenciados por edad y sexo: press de banca, dominadas, salto vertical, salto horizontal, carrera de 1.000 metros y natación de 50 metros. Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio.

Quienes superen estas fases deberán pasar posteriormente un reconocimiento médico y, finalmente, los aspirantes con mejores calificaciones que sean declarados aptos accederán a un curso selectivo obligatorio y eliminatorio, durante el que serán nombrados funcionarios en prácticas.

Las solicitudes deberán tramitarse telemáticamente a través de la plataforma CONVOCA de la Diputación de Cuenca.