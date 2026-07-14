La DGT intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras de Cuenca

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante que se desarrollará hasta el próximo 19 de julio en la provincia de Cuenca. Durante estos días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil incrementará los controles preventivos en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, coincidiendo con el aumento de desplazamientos por las vacaciones de verano.

La campaña ha sido presentada por la subdelegada del Gobierno en Cuenca, M.ª Luz Fernández, junto a responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Guardia Civil y la asociación Aspaym Cuenca. Durante el acto se insistió en que "la única tasa segura al volante es 0,0" y se hizo un llamamiento a evitar conducir o viajar con personas que hayan consumido alcohol o drogas.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico recuerdan que el consumo de estas sustancias continúa siendo uno de los principales factores presentes en los accidentes de tráfico, especialmente en los siniestros mortales. Por ello, los controles tienen un carácter preventivo y buscan reducir la siniestralidad durante una de las épocas con mayor intensidad de circulación del año.

La campaña cuenta un año más con la colaboración de Aspaym Cuenca, cuyos voluntarios participan en labores de sensibilización para concienciar a los conductores sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico. La asociación recuerda que el cumplimiento de las normas de seguridad vial sigue siendo la mejor herramienta para evitar víctimas en las carreteras.