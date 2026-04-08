Detenidas cuatro personas por robar bolsos de lujo valorados en un millón de euros en la A-3

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a cuatro hombres, de entre 30 y 50 años, como presuntos autores de un robo con violencia perpetrado mediante el método del “Policía Full”, en el que simularon ser agentes para asaltar un cargamento de bolsos de lujo valorado en un millón de euros.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando un transportista fue interceptado en el kilómetro 74 de la A-3, a la altura de Belinchón, por un vehículo que aparentaba ser un coche camuflado de la Guardia Civil. Uno de los asaltantes, vestido con un uniforme falsificado, obligó al conductor a detenerse y bajarse del vehículo, momento en el que fue reducido violentamente e introducido en el coche de los agresores.

Mientras mantenían retenida a la víctima, el resto del grupo trasladó la mercancía (palets con bolsos originales de una marca de lujo) a un furgón preparado para la huida. Posteriormente, el transportista fue abandonado en un olivar de Perales de Tajuña (Madrid), con los ojos vendados y maniatado con bridas. Su vehículo fue localizado horas después en Tarancón (Cuenca).

La investigación, desarrollada en el marco de la operación “SACCULIS” por el Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón, permitió identificar a los autores, un grupo criminal asentado en la provincia de Madrid.

En la fase final del operativo, los agentes realizaron un registro en una vivienda de Torremocha del Jarama, donde intervinieron dinero en efectivo, bridas utilizadas en el secuestro, grilletes y varias placas de matrícula falsificadas empleadas para ocultar la identidad de los vehículos utilizados.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial junto a las diligencias instruidas, acusados de delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de matrículas y usurpación de funciones públicas.