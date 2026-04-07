SUBDELEGACION DEL GOBIERNO

La subdelegada del Gobierno visita el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar

M.ª Luz Fernández recorrió las instalaciones del acuartelamiento y se interesó por la situación de la plantilla y la cobertura de los municipios de la zona.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

La subdelegada del Gobierno visita el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar
La subdelegada del Gobierno visita el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar | SDG Cuenca

Recorrido por el cuartel

La subdelegada del Gobierno en Cuenca, M.ª Luz Fernández, visitó recientemente el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar. Durante la visita, el sargento y comandante José Antonio Domingo Richart informó sobre la situación actual del puesto y la evolución de la plantilla.

Acompañamiento institucional

La visita contó también con la presencia del alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Tendero, mostrando el apoyo de las autoridades locales a las labores de seguridad en la zona.

Cobertura y jurisdicción

El cuartel de Motilla del Palancar da servicio al propio municipio y a Alarcón, Castillejo de Iniesta, Gabaldón, Valhermoso de la Fuente y Valverdejo. Forma parte de la 2.ª Compañía de la Guardia Civil en la provincia y es uno de los 46 puestos que integran la Comandancia de Cuenca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer