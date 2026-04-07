La subdelegada del Gobierno visita el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar

Recorrido por el cuartel

La subdelegada del Gobierno en Cuenca, M.ª Luz Fernández, visitó recientemente el cuartel de la Guardia Civil en Motilla del Palancar. Durante la visita, el sargento y comandante José Antonio Domingo Richart informó sobre la situación actual del puesto y la evolución de la plantilla.

Acompañamiento institucional

La visita contó también con la presencia del alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Tendero, mostrando el apoyo de las autoridades locales a las labores de seguridad en la zona.

Cobertura y jurisdicción

El cuartel de Motilla del Palancar da servicio al propio municipio y a Alarcón, Castillejo de Iniesta, Gabaldón, Valhermoso de la Fuente y Valverdejo. Forma parte de la 2.ª Compañía de la Guardia Civil en la provincia y es uno de los 46 puestos que integran la Comandancia de Cuenca.