Un conductor fallece tras colisionar con un camión en la N-301 en El Provencio (Cuenca)

El siniestro tuvo lugar a las 7:31 horas en el kilómetro 174 de la N-301. Tras la colisión, el conductor del turismo falleció en el acto.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo, un médico de urgencias, así como una ambulancia de soporte vital y una UVI.

Las autoridades iniciaron las labores de control y asistencia para garantizar la seguridad en la vía y coordinar la retirada de los vehículos implicados. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil.