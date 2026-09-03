"La Dekadencia", de grupo de amigos a Peña Mayor de las fiestas de Tarancón

La Peña La Decadencia será la Peña Mayor de las fiestas de Tarancón 2026, un papel que sus integrantes esperaban asumir inicialmente dentro de dos años. Su presidente, Andrés Pineda, ha explicado en Onda Cero que el colectivo se había apuntado para ejercer esta representación en 2028, pero una vacante adelantó inesperadamente su turno y les obligó a decidir en apenas un mes.

La Decadencia está formada por 26 integrantes, con edades principalmente entre los 27 y los 30 años, y nació hace aproximadamente una década como un grupo de amigos. Su elección como Peña Mayor les ha llevado además a constituirse formalmente como asociación y elegir a Pineda como presidente. Durante las fiestas tendrán que acompañar a la patrona y estar representados en algunos de los principales actos religiosos y festivos, organizándose por turnos cuando no pueda acudir el grupo completo.

Uno de los trabajos que más tiempo les ha ocupado ha sido la preparación de su carroza. La temática estará relacionada con el Mundial de fútbol e incluirá elementos elaborados artesanalmente por los propios integrantes, como una reproducción en corcho de la fachada de la iglesia, una copa realizada también a mano, una portería y una estructura inspirada en la antigua televisión de Tarancón. La propuesta se completará con un baile preparado por los miembros de la peña.

Pineda destaca que prácticamente todos han participado en los preparativos en función de sus obligaciones laborales. La responsabilidad supone un cambio importante para un colectivo que comenzó simplemente como una cuadrilla de amigos en 2016 y que ahora afrontará por primera vez un papel protagonista dentro de las fiestas taranconeras.