Daniel Caballero afronta en Navarra su noveno reto solidario por la investigación del cáncer infantil

Daniel Caballero afrontará este domingo en Navarra su noveno desafío solidario del año bajo el lema Por mí y por todos los que no pueden. El reto se desarrollará en el entorno del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, destino de los fondos recaudados por la asociación Cambiando Vidas con Elsa. Caballero prevé completar entre 43 y 44 kilómetros: 39 estarán dedicados simbólicamente a niños tratados en ensayos clínicos y añadirá una última vuelta como reconocimiento a sanitarios, investigadores y familias vinculadas al CIMA.

El taranconero asegura llegar en buenas condiciones físicas pese a la acumulación de desafíos y reconoce que incluso se encuentra mejor que al comenzar el año. El proyecto solidario nació tras la muerte de su padre por cáncer y posteriormente incorporó la historia de Elsa, una niña de Tarancón en tratamiento contra la enfermedad. Esa combinación entre deporte y solidaridad es, explica, lo que le permite continuar afrontando retos cada vez más exigentes. La iniciativa se acerca ya a los 7.000 euros recaudados y Caballero plantea ahora intentar alcanzar los 10.000.

Tras Navarra todavía quedará el décimo y último gran desafío: más de 400 kilómetros en dos fases entre Cuenca, Tarancón y Madrid, pasando por distintos hospitales vinculados a la lucha contra el cáncer. El recorrido tendrá además una dimensión especialmente personal, ya que Caballero quiere partir del hospital donde falleció su padre y pasar por el centro donde recibe tratamiento Elsa antes de finalizar nuevamente en Tarancón.