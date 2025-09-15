Cuenca vuelve a las habituales líneas de autobús este martes

LEER MÁS Más de uno Cuenca 15/09/2025

Además, se añaden nuevos recorridos al nuevo hospital universitario, los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, así como a la zona que se habían incorporado en Villa Román; sumando a estas cuatro líneas las lanzaderas al AVE, según ha informado el Consistorio conquense.

Esto conlleva que la frecuencia se amplía de 30 a 40 minutos en algunas líneas.

Este jueves el Consistorio comunicaba el cambio al modelo anterior tras las "numerosas incidencias" desde la puesta en marcha del intercambiador de Mariano Catalina el pasado 1 de septiembre.

El PP en el Ayuntamiento de Cuenca ha pedido dimisiones y responsabilidades por este asunto.

El Ayuntamiento de Cuenca y la empresa concesionaria del transporte público urbano, Líneas Urbanas de Cuenca (LUC) van a comunicar ahora los cambios a los usuarios.

Así las cosas, el mismo martes estará actualizada la aplicación "Líneas Urbanas Cuenca" con el mapa de líneas y paradas actualizado, y los tiempos de espera de los autobuses.

En lo que respecta al mapa de transporte urbano actualizado, se recuperarán los antiguos nombres de las líneas (1, 2, 5 y 6), por estar los usuarios familiarizados con los mismos.

Las líneas:

La Línea 1 conectará el barrio del Castillo con el centro comercial El Mirador pasando por Fermín Caballero y Hermanos Becerril.

El único cambio que se produce en esta línea es que desde Villa Luz irá hacia El Mirador en vez de hacia la rotonda del Arado.

La Línea 2 comunicará igualmente el barrio del Castillo con el centro comercial El Mirador, pero en este caso circulando por Reyes Católicos.

La Línea 5 conectará el centro comercial Alcampo con el nuevo Hospital Universitario. La novedad de esta línea es que, al llegar a la Rotonda del Arado desde Reyes Católicos, en vez de subir hacia El Mirador irá al nuevo centro hospitalario, dando además cobertura al barrio de Cerro de la Estrella y a los de Fuente del Oro y Cañadillas a través de la rotonda del colegio Fuente del Oro. Asimismo los sábados y domingos atenderá, como era habitual, al cementerio.

La Línea 6, que se extiende desde el barrio de Tiradores al de Fuente del Oro, mantiene en su recorrido las vías que se habían añadido en Villa Román (Francisco Suay, Ángeles Gasset y avenida de la Música Española), además de que da cobertura por completo a los barrios de Fuente del Oro, circulando por las calles San Cosme y San Damián, y a Cañadillas por las calles Las Sabinas, El Acebo y Los Olmo, ha agregado la nota.

Estación autobuses: nuevo nudo

Las lanzaderas a la estación del AVE "Fernando Zóbel" mantienen su frecuencia de 15 minutos con una novedad, y es que la parada pasa a estar en la marquesina de la estación de autobuses, en Fermín Caballero, convirtiendo este punto en nudo de comunicaciones al parar en las inmediaciones también los autobuses de las Líneas 1 y 6.

Con respecto a las frecuencias, para los autobuses de las Líneas 1 y 2 serán de 30 minutos, mientras que los de las Líneas 5 y 6 pasarán a ser de 40 minutos para poder dar cobertura a los barrios y espacios de la ciudad añadidos.

Una hora los fines de semana

Por su parte, los sábados, domingos y festivos serán de una hora en todos los casos.