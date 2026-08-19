Cuenca, única provincia de Castilla-La Mancha donde caen las exportaciones en junio

Cuenca se desmarca de la evolución positiva de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Mientras la región lidera el crecimiento nacional durante el primer semestre del año, la provincia conquense fue la única de las cinco que registró una caída de sus ventas al exterior durante el mes de junio. Las exportaciones se situaron en 53,7 millones de euros, un 13,3% menos que en el mismo mes de 2025.

El comportamiento contrasta especialmente con el registrado en el resto de Castilla-La Mancha. Guadalajara incrementó sus exportaciones un 46,5%, Toledo un 13%, Ciudad Real un 12,9% y Albacete un 3,2%. En conjunto, la región exportó durante junio por valor de 1.079 millones de euros, un 17,8% más, y acumula cerca de 6.000 millones durante la primera mitad de 2026, con un crecimiento próximo al 9%.

El director territorial de Comercio e ICEX en Castilla-La Mancha, Pedro Morejón, atribuye la evolución de Cuenca a la composición de su tejido exportador y, especialmente, a su fuerte dependencia del sector cárnico y del porcino. Esta concentración provoca que las oscilaciones de este mercado tengan un peso considerable sobre el resultado global de la provincia, sin que otros sectores exportadores tengan actualmente suficiente volumen para compensarlas.

La alimentación, las bebidas y el tabaco continúan siendo precisamente la principal partida exportadora de Castilla-La Mancha, aunque durante el primer semestre sus ventas han descendido un 6,5%. El contraste con sectores regionales más dinámicos, como los bienes de equipo, que crecen un 15,1%, evidencia el condicionante que supone para Cuenca disponer de una cesta exportadora más concentrada en determinados productos.