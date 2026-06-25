Cuenca se suma a la Green Week 2026 para acercar a la infancia el valor de la naturaleza

Cuenca se ha unido a la conmemoración de la Green Week 2026, la Semana Verde de la Unión Europea, una iniciativa que en esta 26ª edición se desarrolla bajo el lema ‘Invertir en una economía positiva para la naturaleza’, poniendo el foco en los beneficios económicos de la naturaleza y en la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que integre la protección del entorno como garantía de prosperidad, resiliencia y competitividad.

La Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, se ha sumado a esta iniciativa mediante el desarrollo de una actividad de Educación Ambiental dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años con el objetivo de fomentar actitudes, competencias y conocimientos que permitan a las personas participantes tomar decisiones responsables y actuar en favor del desarrollo sostenible.

En el caso de la ciudad, las acciones se han promovido en los tres centros en los que se desarrolla la Escuela de Verano Activo del Ayuntamiento de Cuenca, habiendo visitado el concejal de Educación, Víctor Manuel Fernández, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, una de ellas, concretamente en el CEIP Fray Luis de León, junto al jefe de Servicio de Economía Circular y Agenda 2030, Vicente Poyatos, y a Ismael Garrido, educador ambiental.

Junto a ésta, se ha llevado a cabo también la iniciativa en los CEIP Santa Ana y San Fernando, de manera que las actividades previstas han permitido que los más pequeños reflexionen, desde la experiencia y el juego, sobre el valor de conservar y cuidar la naturaleza.

En esta edición, la Green Week destaca que una economía respetuosa con la naturaleza no solo contribuye a conservar la biodiversidad, sino que constituye una inversión de futuro capaz de generar bienestar y oportunidades para la ciudadanía. Ciudades más verdes, una agricultura sostenible o la protección de la salud del suelo son algunas de las áreas prioritarias sobre las que se articula esta reflexión colectiva a escala europea.

Bajo el título ‘El valor de la naturaleza’, la actividad transforma conceptos como la inversión o la rentabilidad en acciones cotidianas de cuidado, tiempo y compromiso con el entorno. A través de dinámicas lúdicas adaptadas a la infancia, los participantes descubrirán los servicios que prestan los ecosistemas, comprenderán la relación entre nuestras decisiones y sus consecuencias

ambientales, aprenderán a cooperar en la gestión de recursos comunes y se acercarán a la importancia de la acción ciudadana para afrontar los retos del cambio climático.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cuenca y el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirman su compromiso con la educación ambiental como herramienta fundamental para construir una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con la sostenibilidad.