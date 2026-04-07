Cuenca se prepara para acoger los Campeonatos de Kuo-Shu con respaldo del Gobierno regional

Encuentro institucional para impulsar el Kuo-Shu

La delegada de la Junta, Marian López, mantuvo un encuentro con Ángel García Redondo, director del Departamento de Kuo-Shu de la Federación Madrileña de Lucha y responsable de la Escuela Wu Tao de Cuenca, para coordinar la celebración de los próximos campeonatos en la ciudad.

Campeonatos en Cuenca: fechas y sedes

La capital conquense acogerá el XXXVI Campeonato de Kuo-Shu en Edad Escolar Cuenca-Toledo el 11 de abril y el XXXVII Campeonato de España Absoluto de Kuo-Shu el 25 de abril, ambos en el Polideportivo Municipal ‘San Fernando’. Se espera la participación de alrededor de 600 personas, entre deportistas, técnicos y acompañantes, lo que supondrá un importante impulso económico y social para la ciudad.

El Club Wu Tao, referente provincial

La delegada destacó el crecimiento del Kuo-Shu en la provincia y la labor del Club Wu Tao, presente en varios municipios como Cuenca capital, Valverde de Júcar, Valera de Abajo, Villar de Olalla, Villanueva de la Jara, Iniesta, Casasimarro, Quintanar del Rey, Motilla del Palancar, Arcas y Almodóvar del Pinar. La entidad se consolida como un referente en la práctica del kung-fu y en la promoción de valores como respeto, dedicación y superación personal.

Beneficios físicos y mentales del Kuo-Shu

Ángel García Redondo resaltó que la práctica del kung-fu en la Escuela Wu Tao aporta beneficios físicos, como fuerza, agilidad y resistencia, así como beneficios mentales, fomentando disciplina, concentración y gestión del estrés.

Compromiso con la igualdad y el deporte inclusivo

El director del club subrayó que la disciplina promueve la igualdad, con creciente participación femenina en todas las categorías, y que lo fundamental es la técnica, el esfuerzo y la preparación, independientemente del género.