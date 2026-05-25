Cuenca nombra Hijo Predilecto a título póstumo a José María Cruz Novillo

Reconocimiento unánime del Pleno

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad en Pleno extraordinario el nombramiento a título póstumo de José María Cruz Novillo como Hijo Predilecto de la ciudad, destacando su relevancia como figura clave del diseño y el arte a nivel nacional e internacional.

Una trayectoria clave del diseño español

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha subrayado la importancia de su legado, recordando que Cruz Novillo nació en Cuenca en 1936 e inició su carrera como dibujante en Publicidad Clarín en 1957, etapa que marcó el inicio de una prolífica trayectoria artística y profesional.

Logos e identidad visual de instituciones

Desde su propio estudio de diseño, desarrolló algunas de las identidades corporativas más reconocibles de España, como las de Correos, el Tesoro Público, PSOE, COPE, PRISA, El Mundo, Diario 16, El Economista o Renfe, además del logotipo de Cuenca 2016, entre muchos otros trabajos de referencia.

Reconocimientos y proyección cultural

Cruz Novillo fue presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD), de la que posteriormente fue Socio de Honor, y formó parte de jurados de premios nacionales de diseño, arquitectura y cómic. Su obra ha sido objeto de exposiciones y también ha diseñado carteles cinematográficos.

Legado y vinculación con Cuenca

En 2019 se estrenó el documental El hombre que diseñó España, que repasa su trayectoria artística y profesional. En Cuenca, su legado permanece vivo a través de la Escuela de Arte Cruz Novillo, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad.