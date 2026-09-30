Cuenca en Marcha señala de "dejadez" municipal que el Portal de Transparencia lleve años sin actualizarse

Cuenca en Marcha ha valorado positivamente el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Cuenca para publicar y actualizar las declaraciones de bienes y actividades de los 25 concejales de la Corporación, después de que el equipo de Gobierno aceptara el ruego planteado por la formación en el último Pleno municipal.

La petición tiene su origen en la controversia surgida este verano alrededor de la actividad empresarial del portavoz municipal del PP, Álvaro Barambio, que cuenta con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. El Digital de Cuenca publicó el 22 de agosto que Barambio había sido nombrado administrador único de Blue Tuna SA en abril de 2026 y que el Pleno no había aprobado una declaración de compatibilidad vinculada a ese cargo. Barambio defendió posteriormente que desempeña esa responsabilidad de manera gratuita y anunció que solicitaría un informe jurídico sobre su situación.

A partir de este caso, Cuenca en Marcha amplió el debate a la información disponible sobre el conjunto de los representantes municipales y reclamó la actualización de sus declaraciones. Su portavoz, María Ángeles García, considera llamativo que haya sido necesario llevar la cuestión al Pleno para conseguir el compromiso del Ayuntamiento.

“Lo que nos parece increíble es que hayamos tenido que rogar en el Ayuntamiento que esta información se actualice”, ha señalado García en Onda Cero Cuenca. La portavoz sostiene que los miembros de la Corporación deben comunicar sus actividades y posibles causas de incompatibilidad y mantener actualizada esa información durante el mandato.

El compromiso municipal no incluye, por el momento, un calendario concreto. Según García, el alcalde solicitó en el Pleno a los concejales que comuniquen las modificaciones que correspondan para poder actualizar posteriormente la información. “No hay un plazo”, reconoce la portavoz de Cuenca en Marcha, aunque considera que la actualización debería producirse rápidamente.

La formación extiende sus críticas al funcionamiento general del Portal de Transparencia. García asegura que su grupo ya presentó anteriormente una moción para reclamar su actualización y sostiene que todavía no se ha ejecutado el proyecto planteado entonces. Cuenca en Marcha atribuye a una “dejadez” municipal que determinados apartados lleven años sin actualizarse.

Cuenca en Marcha pide aclarar también la situación de Barambio

La publicación de las declaraciones de los concejales no cierra, para Cuenca en Marcha, el interrogante sobre la situación concreta de Álvaro Barambio. García diferencia entre la obligación general de publicar las actividades e intereses de todos los ediles y la necesidad de determinar jurídicamente si las responsabilidades empresariales del portavoz popular son compatibles con su dedicación exclusiva municipal.

El propio Barambio anunció en agosto que solicitaría un informe jurídico. Posteriormente, el alcalde, Darío Dolz, afirmó el 1 de septiembre que, si el portavoz popular no lo pedía, solicitaría él mismo que la Secretaría General analizase la situación. García señala que desconoce si ese informe ha sido finalmente solicitado y plantea que el propio Gobierno municipal podría reclamarlo. La portavoz recuerda además que una eventual incompatibilidad tendría que tramitarse conforme al procedimiento correspondiente y, en su caso, llegar al Pleno. La existencia o no de una incompatibilidad concreta no ha quedado determinada en las fuentes consultadas.

Por otro lado, la coalición todavía no tiene decidido quién encabezará su candidatura en 2027, aunque, según la portavoz, existe voluntad de que Podemos e Izquierda Unida vuelvan a concurrir conjuntamente bajo la fórmula de Cuenca en Marcha.

La elección del candidato o candidata todavía no se ha abordado dentro de la confluencia, aunque García ha señalado que en Podemos existe o está previsto un procedimiento de primarias para las candidaturas municipales y autonómicas.