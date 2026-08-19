Cuenca homenajea a las víctimas del terrorismo en el 29º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Representantes de las principales instituciones conquenses, miembros de la Corporación municipal y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han participado en el homenaje celebrado en la Ronda Oeste. El acto ha sido conducido por el cronista oficial de Cuenca, Miguel Romero, mientras que Roberto Isidoro Gómez Castillejo ha sido el encargado de leer el manifiesto, acompañado por la música al saxofón de Alfredo López Bodoque, “Frodo”.

El texto ha recordado especialmente la reacción ciudadana provocada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, cuando alrededor de dos millones y medio de personas participaron en movilizaciones por toda España. El manifiesto ha reivindicado aquel movimiento ciudadano como un momento que marcó con claridad la separación entre la sociedad democrática y el terrorismo.

El homenaje también ha apelado directamente a las nuevas generaciones para que conozcan lo sucedido y comprendan la respuesta protagonizada entonces por miles de jóvenes que salieron espontáneamente a las calles para mostrar su rechazo a ETA y su solidaridad con Blanco.

Coincidiendo con el acto, el Partido Popular de Cuenca ha reclamado al Gobierno municipal que cumpla el acuerdo plenario para dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco. Los populares también critican que no haya prosperado una declaración institucional de apoyo a las víctimas y piden al Ayuntamiento que materialice ambos reconocimientos.