Cuenca gana 4.000 ocupados en primavera y reduce el paro hasta el 9,18 %

La provincia de Cuenca cerró el segundo trimestre de 2026 con 87.400 personas ocupadas y 8.800 desempleadas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de paro se sitúa en el 9,18 %, 3,39 puntos menos que en el trimestre anterior, tras una primavera en la que el empleo aumentó en 4.000 personas y el desempleo descendió en 3.200.

La mejora trimestral se produce además con un ligero incremento de la población activa, que alcanza las 96.200 personas, lo que indica que la reducción del paro no responde a una salida de trabajadores del mercado laboral. Con estos datos, Cuenca registra la segunda tasa de paro más baja de Castilla-La Mancha, solo por detrás de Guadalajara (8,59 %), y se sitúa también por debajo de la media regional (11,81 %) y nacional (9,87 %).

La comparación con el mismo periodo de 2025 ofrece, sin embargo, un panorama menos favorable. La provincia cuenta con 2.800 ocupados menos que hace un año y la población activa se ha reducido en 3.200 personas, mientras que la tasa de paro apenas varía respecto al segundo trimestre de 2025, cuando era del 9,25 %.

Por sexos, persiste una importante brecha laboral. La tasa de paro femenina alcanza el 14,39 %, frente al 5,33 % de los hombres, mientras que la tasa de actividad también es sensiblemente inferior entre las mujeres (47,22 %) que entre los hombres (62,72 %). No obstante, el INE recomienda interpretar con cautela algunas estimaciones provinciales, especialmente las que afectan a colectivos de menor tamaño.