Cuenca se convierte en sede europea de la fabricación digital con el VULCA Seminar 2026

Cuenca acoge hasta el viernes 13 de noviembre el VULCA Seminar 2026, un encuentro internacional organizado por la Red Europea VULCA y FabLab Cuenca que llega por primera vez a España. Su directora y cofundadora, Delia Millán, explica que la cita conecta laboratorios de fabricación digital, organizaciones, profesionales, makers y agentes de innovación procedentes de distintos países, bajo el lema Professional Makers for a Resilient Europe.

Las primeras jornadas están destinadas a miembros de la red, mientras que desde el miércoles la programación se traslada al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha con charlas, talleres, creación de proyectos europeos y actividades relacionadas con economía circular y competencias digitales. El viernes, FabLab Cuenca cerrará la semana con una sesión abierta de reparación dentro del proyecto WeRepay, concebida para dar una segunda vida a objetos averiados y transmitir conocimientos prácticos a los participantes.

Millán destaca también la dimensión rural de estos proyectos. El FabLab itinerante recorre municipios y centros educativos de la provincia con impresoras 3D, cortadoras láser y otras herramientas de fabricación digital, con la intención de evitar que las zonas rurales queden al margen de estas tecnologías. Sus aplicaciones van desde la educación hasta el trabajo con madera o la fabricación de soluciones personalizadas para personas con movilidad reducida.