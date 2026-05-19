El Consorcio organiza visitas guiadas a la Iglesia de la Virgen de la Luz dentro de la Semana de la Administración Abierta

Apertura al público de las obras de rehabilitación

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha programado dos visitas guiadas a la Iglesia de la Virgen de la Luz en el marco de la Semana de la Administración Abierta. Se trata de una iniciativa para acercar a la ciudadanía el trabajo de rehabilitación que se está llevando a cabo en este edificio emblemático del patrimonio conquense.

Las visitas permiten conocer tanto el exterior como el interior del inmueble y se explicará el alcance de la primera fase de las obras, actualmente en ejecución.

Fechas y horarios de las visitas

La primera visita tiene lugar este martes 19 de mayo a las 12:00 horas, mientras que la segunda está prevista para el jueves 21 de mayo, también a las 12:00 horas.

Ambas actividades tienen una duración aproximada de una hora y media.

Inscripción y aforo limitado

Dado que el aforo es reducido, es necesaria la reserva previa de plaza. La inscripción puede realizarse a través del enlace habilitado por el Consorcio en su página web oficial.

Una iniciativa de transparencia y patrimonio

Con esta actividad, el Consorcio refuerza su apuesta por la transparencia y la divulgación de las actuaciones que se realizan sobre el patrimonio histórico de la ciudad, acercando a la ciudadanía el proceso de rehabilitación de uno de sus espacios más representativos.