El conquense Roberto Sanz vuelve a optar a los Premios Círculo Rojo con ‘Amanecer cubierto de cenizas’

Un mundo arrasado por una guerra global, una sociedad obligada a reconstruirse y, entre sus escenarios, Cuenca y su provincia. Es el universo creado por el escritor conquense Roberto Sanz en su trilogía distópica, cuya segunda entrega, Amanecer cubierto de cenizas, ha sido nominada a los Premios Círculo Rojo en la categoría de Fantasía y Ciencia Ficción.

Se trata además de la segunda nominación consecutiva para el autor. Su debut, Anochecer teñido de rojo, consiguió alcanzar la final de estos mismos premios. Ahora Sanz tendrá que esperar hasta el próximo 30 de octubre para conocer el desenlace de esta nueva candidatura.

“Estoy muy emocionado, no me lo esperaba”, ha reconocido en Onda Cero Cuenca. Después de quedarse cerca del galardón con la primera entrega, el escritor admite que existe cierta presión por intentar dar esta vez el último paso: “Ojalá podérmelo traer para Cuenca”.

Una Cuarta Guerra Mundial como punto de partida

La trilogía plantea un universo construido alrededor de una hipotética Cuarta Guerra Mundial. Mientras Anochecer teñido de rojo aborda el final del conflicto, Amanecer cubierto de cenizas se centra en sus consecuencias y en los intentos de los supervivientes por levantar una nueva sociedad.

Este segundo libro permite además profundizar en la psicología de unos personajes que ya fueron presentados en la primera entrega. Sanz busca llevarlos a situaciones límite para explorar cómo reaccionarían ante un mundo completamente transformado.

Pese a tratarse de ciencia ficción, el autor reconoce que algunos elementos imaginados inicialmente como lejanos han terminado encontrando paralelismos inesperados con la actualidad. Precisamente por ello asegura que en la segunda novela intentó alejarse todavía más de la realidad para mantener claramente el componente de ficción de la historia.

Frente al escenario apocalíptico, Amanecer cubierto de cenizas concede también un importante espacio a la esperanza, las segundas oportunidades y la confianza entre las personas. “A pesar de todo, confío en las personas”, explica Sanz, que utiliza esa reconstrucción para plantear también la capacidad de una sociedad de avanzar colectivamente.

Cuenca también sobrevive al fin del mundo

Una de las particularidades de la trilogía es la presencia de Cuenca dentro de una historia que recorre escenarios internacionales. Sanz quería alejarse de las grandes ciudades que habitualmente protagonizan las distopías y preguntarse qué ocurriría también en territorios como el conquense.

“Creo que Cuenca se merecía un lugar en esta novela”, asegura. El protagonista procede de la provincia y los libros muestran cómo se transforma tanto la capital como otros puntos del territorio después del conflicto mundial, permitiendo al lector reconocer algunos lugares.

La historia tendrá todavía una tercera entrega. Sanz confirma que el último libro está “bastante avanzado”, aunque todavía necesita trabajo y revisiones. El escritor asegura tener claro el destino final de la trilogía, pero trabaja ahora en encontrar el mejor camino para llegar hasta él.

Antes llegará la gala de los Premios Círculo Rojo del próximo 30 de octubre. Para el autor, la segunda nominación consecutiva supone ya un reconocimiento a un proyecto con el que prácticamente ha iniciado su trayectoria literaria, aunque conseguir el galardón supondría, reconoce, un nuevo impulso para continuar escribiendo.