El DJ conquense Álvarez inicia una gira de 23 actuaciones por nueve países europeos

De comenzar a experimentar con las mezclas siendo prácticamente un adolescente en Cuenca a afrontar una gira de 23 actuaciones por nueve países europeos. Es el recorrido de Adrián Álvarez, conocido artísticamente como Álvarez, que esta semana vuelve a hacer las maletas para encadenar actuaciones en diferentes ciudades de Europa dentro del circuito de fiestas de bienvenida para estudiantes Erasmus.

Buena parte de esta trayectoria comenzó hace cinco años durante su propio Erasmus en Cracovia. Álvarez contactó directamente con un promotor para intentar actuar en una fiesta en la República Checa y terminó pinchando ante alrededor de 2.000 personas. La actuación abrió una relación profesional que continúa actualmente y que ha ido creciendo desde eventos más pequeños hasta situarle como artista principal de esta nueva gira. “Fue confianza, dándome más bolos, más pequeños, más grandes, escalando”, explica en Onda Cero Cuenca.

El conquense acumula ya experiencias ante públicos todavía mayores. Entre las que más recuerda se encuentra un festival celebrado este verano en Croacia ante unas 3.000 personas y otra actuación, el pasado año, ante alrededor de 5.500 asistentes. La nueva gira supondrá ahora jornadas especialmente exigentes, con noches consecutivas en diferentes ciudades y buena parte de los desplazamientos y descansos entre aeropuertos, aviones y hoteles. “El momento en el que llegas al escenario y ves a toda esa gente bailando con tu música es lo que te llena”, señala.

Álvarez reconoce, sin embargo, que actuar por Europa no garantiza por sí solo dar el salto a los grandes festivales. Considera imprescindible combinar actualmente la faceta musical con las redes sociales, la edición de vídeo y el marketing para ganar visibilidad dentro de la industria. Por ello, entre sus próximos objetivos está publicar más sesiones en YouTube, generar contenido alrededor de su trabajo y continuar desarrollando un estilo propio mientras persigue su objetivo de seguir creciendo profesionalmente dentro de la música electrónica.