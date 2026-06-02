El Concurso Provincial de Vinos alcanza su 32ª edición como escaparate del sector vitivinícola conquense

Un concurso consolidado para promocionar el vino conquense

La Diputación de Cuenca ha presentado la 32ª edición del Concurso Provincial de Vinos, una cita que, según han destacado, se ha convertido en uno de los principales instrumentos de promoción del sector agroalimentario de la provincia. El objetivo es dar visibilidad al trabajo de viticultores, bodegas y cooperativas, además de reforzar la imagen del vino conquense dentro y fuera del territorio.

153 vinos y cinco categorías en competición

El certamen se celebrará el próximo 10 de junio en el recinto de la Hípica y contará con la participación de 30 bodegas procedentes de 23 municipios. En total se han presentado 153 vinos distribuidos en cinco categorías: blancos, rosados, tintos jóvenes, crianza y reserva. Se otorgarán tres premios por categoría.

Un sector estratégico para la economía provincial

Durante la presentación se ha subrayado la importancia del sector vitivinícola en la economía conquense, destacando su peso en el empleo y en las exportaciones. La provincia se sitúa como la quinta en volumen exportador de vino en España, con más de 135 millones de euros anuales.

Cata profesional y colaboración técnica

La selección de los vinos premiados se ha realizado mediante cata profesional en colaboración con el IRIAF, la Asociación y el Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha, así como con las denominaciones de origen de la provincia (La Mancha, Manchuela, Uclés y Ribera del Júcar).

Difusión y promoción del producto local

Desde la Diputación se ha insistido en que el concurso busca también ampliar la visibilidad de los vinos conquenses en medios especializados y mercados exteriores, reforzando su posicionamiento y prestigio.

Un cierre con balance económico y demográfico

El presidente de la Diputación ha aprovechado la presentación para destacar la mejora del empleo en la provincia y el impacto de la ley de lucha contra la despoblación, que cumple cinco años. Ha señalado que la provincia ha ganado población en los últimos años y ha defendido esta norma como una herramienta eficaz para fijar población en el medio rural.