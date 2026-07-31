Chana afirma que la sentencia del Supremo avala el Plan XCuenca

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, considera que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de Ecologistas en Acción-CODA contra el cierre de la línea ferroviaria entre Tarancón y Utiel supone un respaldo al Plan XCuenca. Según ha señalado, el Alto Tribunal avala tanto el procedimiento seguido para la clausura como los argumentos económicos, sociales y de movilidad que sustentan el proyecto.

Chana ha anunciado que el desarrollo del plan continuará con nuevos pasos en las próximas semanas. En Tarancón, el plazo de licitación de las actuaciones previstas concluirá a comienzos de agosto, mientras que en Cuenca capital el Ayuntamiento ultima la modificación del proyecto de las futuras instalaciones deportivas sobre los antiguos terrenos ferroviarios para sacar las obras a licitación. También ha citado entre las actuaciones pendientes el vial de conexión con la estación Fernando Zóbel y los convenios urbanísticos vinculados al proyecto.

Respecto al anuncio de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción de estudiar nuevos recursos contra los acuerdos urbanísticos, el presidente provincial ha señalado que estos no paralizarían las actuaciones salvo que un juez acordara medidas cautelares. En su opinión, la oposición al Plan XCuenca responde a un debate político más que judicial.

Martínez Chana ha defendido que el proyecto cuenta con respaldo institucional y ciudadano y ha recordado que la sentencia impone 4.000 euros en costas a Ecologistas en Acción. A su juicio, la judicialización del proceso únicamente retrasa inversiones y actuaciones ya previstas, mientras que el Plan XCuenca continúa desarrollándose con los servicios alternativos de movilidad y las nuevas infraestructuras proyectadas.