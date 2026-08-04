CEOE CEPYME Cuenca anuncia que está en marcha la convocatoria de subvención innova adelante

CEOE CEPYME Cuenca anuncia que ya está en marcha la convocatoria de la subvención Innova Adelante que ha puesto en marcha la Dirección General de Empresas de la consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para que esta información llegue al mayor número de autónomos y empresas, la Confederación de Empresarios de Cuenca ha realizado una circular que ha compartido con sus asociados gracias a la colaboración de Eurocaja Rural.

De este modo, les informa de estas ayudas en el marco del programa de apoyo a la innovación Innova-Adelante de Catilla-La Mancha destinadas a proyectos de innovación promovidos por empresas para el ejercicio de 2026.

El plazo para presentar estas solicitudes está abierto desde el pasado 15 de julio y permanecerá así hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, teniendo que presentarse obligatoriamente de forma telemática a través del formulario incluido en la administración electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, www.jccm.es.

Proyectos subvencionables

Estas subvenciones se orientan a dos líneas de proyectos, por un lado, los de generación de nuevos productos y por otro los de cambio en los procesos de la propia empresa.

De este modo por un lado se otorgará ayudas si la empresa genera otro producto con distinta finalidad o características o incorpora una mejora sustancial, incluyendo avances significativos en sus especificaciones técnicas, componentes, materiales u otras características funcionales.

Por otro lado, se subvencionan proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o significativamente mejorados en alguna de las siguientes funciones de la empresa como producción, logística, gestión u organización.

Estas subvenciones están dirigidas a las pymes, aunque las grandes empresas podrán ser beneficiarias cuando realicen un proyecto de innovación en colaboración con estas pequeñas y medianas empresas.

La cuantía de la subvención será del 50% del proyecto para microempresas y pequeñas empresas, de un 40% para medianas empresas y de un 30% para grandes empresas no pudiendo ser los proyectos solicitados por un coste inferior a 5.000 euros ni superar los 300.000 euros.

El plazo de ejecución para cada acción concreta es de 12 meses, debiendo acreditar que el proyecto no se ha iniciado anteriormente mediante la declaración responsable comprendida en el modelo de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.