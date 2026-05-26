CEOE CEPYME Cuenca anima a las empresas de la provincia a participar en una misión comercial a Brasil

Inscripciones abiertas hasta el 5 de junio

La Confederación de Empresarios de Cuenca anima a las empresas asociadas a inscribirse en esta misión comercial directa, que está dirigida a compañías de los sectores de bienes industriales, bienes de consumo, servicios y contract. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 5 de junio.

Las solicitudes pueden formalizarse a través del enlace oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las empresas interesadas pueden obtener más información a través de la organización provincial o de la propia CECAM.

Un proyecto con apoyo institucional y técnico

La misión está impulsada por CECAM en colaboración con las organizaciones empresariales provinciales y el IPEX. Además, contará con la asistencia técnica en destino de FEDA, lo que facilitará la agenda de contactos y el desarrollo de reuniones comerciales en Brasil.

Ayudas para facilitar la participación

El programa incluye una línea de ayudas que cubre el 60% de los gastos de vuelo y alojamiento, hasta un máximo de 1.380 euros, así como el 60% del coste de la agenda de contactos, con un límite de 750 euros. En total, cada empresa podrá beneficiarse de hasta 2.130 euros de apoyo económico.

Brasil, un mercado estratégico

Brasil se presenta como un destino de gran interés para las empresas conquenses, al tratarse de una de las mayores economías del mundo, con más de 215 millones de habitantes y un PIB superior a los 2 billones de dólares.

Además, se destaca su papel dentro de Mercosur, un bloque de 295 millones de consumidores, y las oportunidades que puede abrir el futuro acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que prevé la reducción progresiva de aranceles y una mejora en las condiciones de acceso al mercado.

Contacto directo con el mercado

Desde la organización se subraya que este tipo de misiones comerciales son especialmente útiles para las empresas de la provincia, ya que permiten establecer contacto directo con potenciales socios y clientes en un mercado de gran tamaño, favoreciendo la creación de relaciones comerciales estables.