CEOE CEPYME Cuenca alerta de los problemas que los costes laborales están causando al tejido productivo

La Confederación de Empresarios de Cuenca aleta de los problemas que los costes laborales están provocando en el tejido productivo, especialmente en una provincia como la nuestra con un tejido productivo de pequeño tamaño.

CEOE CEPYME Cuenca hace esta valoración tras conocer el Indicador CEPYME sobre la situación de la pyme correspondiente a la segunda mitad de 2025.

De hecho, este estudio señala que las puntuaciones desde 2022 describen una tendencia preocupante que puede incluso acentuarse en siguientes estadísticas debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Este indicador de CEPYME señala un aumento acumulado de los costes operativos del 25% desde 2019, lo que está erosionando los márgenes empresariales.

En este aumento tienen especial incidencia los costes laborales que creen a un ritmo de un 4,3% más desde el año 2021, muy por encima del período anterior a la pandemia.

Así, es constatable la fuerte presión del salario mínimo en este incremento de los costes laborales, especialmente intenso en las empresas de menor tamaño, que soportan una tasa de crecimiento anual acumulado del 6,4%.

Ventas y empleo

CEOE CEPYME Cuenca reseña que estos aumentos de los costes no están acompañados de un incremento de las ventas que ven como su crecimiento todavía no alcanzan el ritmo de crecimiento que tenían antes de la pandemia.

Con estos números también se deja ver la incidencia en el empleo que aumenta en las pymes, aunque se aprecia una desaceleración progresiva y preocupa especialmente en las pymes, donde se encadenan 12 trimestres con incrementos interanuales inferiores al 0,9%.