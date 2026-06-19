Castilla-La Mancha prepara un nuevo modelo forestal para impulsar la madera y generar actividad en el medio rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en una nueva estrategia de gestión forestal con la vista puesta en 2036.Así lo ha avanzado el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su participación en el acto conmemorativo del 25 aniversario de FSC España, celebrado en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca. En su intervención, ha defendido que el sector forestal representa una de las principales oportunidades para generar actividad económica en los territorios afectados por la despoblación.

Castilla-La Mancha cuenta con 3,8 millones de hectáreas de monte, una superficie que supone prácticamente la mitad del territorio regional. Según ha señalado Martínez Guijarro, estas zonas coinciden en gran medida con áreas que necesitan nuevas oportunidades de empleo y actividad productiva. En este contexto, ha indicado que la región dispone de un importante potencial maderero, con 120 millones de metros cúbicos que deben ser gestionados y con la posibilidad de movilizar anualmente hasta 700.000 metros cúbicos de madera para su incorporación a la actividad económica.

El futuro Plan Forestal de Castilla-La Mancha, que el Gobierno regional prevé aprobar antes de que finalice el año, plantea un cambio de modelo en la gestión de los montes. La intención del Ejecutivo es compatibilizar la sostenibilidad ambiental con un mayor aprovechamiento de los recursos forestales, especialmente de la madera, para fortalecer su cadena de valor e impulsar la industrialización vinculada a este sector.

Entre las medidas previstas se encuentra la creación de Entidades Colaboradoras con la Administración, una fórmula con la que se pretende agilizar los trámites y facilitar la relación entre las empresas y la administración regional en materia forestal, entre otros ámbitos.

El plan incorporará también actuaciones concretas que comenzarán a desarrollarse en las próximas semanas. Una de ellas será la elaboración de una ‘Guía para la construcción con madera’, que incluirá criterios específicos para fomentar el uso de este material en proyectos de edificación. Martínez Guijarro ha avanzado que el Gobierno regional quiere dar ejemplo en este terreno, incorporando estructuras de madera en los nuevos edificios promovidos por la administración autonómica.

Esta apuesta se extenderá, a medio plazo, a otras administraciones. El vicepresidente ha señalado que la Junta pedirá también a los ayuntamientos que incorporen progresivamente madera estructural en los edificios públicos que impulsen.

Durante el acto, Martínez Guijarro estuvo acompañado por el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el presidente de FSC España, Roberto Rubio. La organización Forest Stewardship Council es una entidad internacional sin ánimo de lucro que establece estándares para una gestión forestal responsable.

El vicepresidente ha destacado la colaboración mantenida durante años con FSC y ha subrayado que la certificación de la madera contribuye a garantizar la sostenibilidad de los montes, al tiempo que añade valor al producto forestal. En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con más de 230.000 hectáreas certificadas bajo el estándar FSC en montes de utilidad pública. De ellas, 190.698 corresponden a montes de titularidad municipal y 47.607 a montes públicos de la Junta de Comunidades, mientras que cada vez más propietarios particulares se están incorporando a este sistema de certificación.