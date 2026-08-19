FERIA Y FIESTAS DE SAN JULIÁN

La Carpa Joven de San Julián reunirá once días de música con protagonismo para los artistas locales

El Ayuntamiento de Cuenca y la Agrupación de Hostelería mantienen su apuesta por este espacio del recinto ferial, que ofrecerá actuaciones todos los días entre el 20 y el 30 de agosto con solistas, grupos, tributos y sesiones de DJ

Onda Cero Cuenca

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La Carpa Joven de San Julián reunirá once días de música con protagonismo para los artistas locales
La Carpa Joven de San Julián reunirá once días de música con protagonismo para los artistas locales | CEOE CEPYME Cuenca

La Carpa Joven volverá a formar parte de la programación de la Feria y Fiestas de San Julián con once jornadas consecutivas de actuaciones en el recinto ferial. Desde este jueves 20 de agosto y hasta el domingo 30, el espacio acogerá cada noche propuestas musicales desde las 21:00 horas, con una amplia presencia de artistas locales.

Por el escenario pasarán decenas de solistas, grupos y DJ con estilos y formatos variados, desde repertorio propio hasta tributos y fiestas temáticas. Entre las propuestas figuran Miguel Gonzalo, Álvarez, Basty Beam, Babia Luna, Inspector Harry, Pasión Flamenca, El Buscador de la Regenta, Sabor y Duende o Kanker, además de tributos a Melendi y Estopa y distintas sesiones vinculadas a la música electrónica y urbana.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer un escaparate al talento conquense y reforzar la programación juvenil de San Julián, al tiempo que se busca generar actividad en el recinto ferial y favorecer el consumo en la ciudad durante las fiestas. La propuesta está impulsada por el Ayuntamiento y la Agrupación de Hostelería con la colaboración de distintas instituciones y entidades.

La programación concluirá el domingo 30 de agosto con varias actuaciones desde las 21:00 horas. Hasta entonces, la Carpa Joven combinará conciertos, sesiones de DJ y fiestas temáticas en una de las zonas que concentra buena parte de la actividad nocturna de San Julián.

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