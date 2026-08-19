La Carpa Joven de San Julián reunirá once días de música con protagonismo para los artistas locales

La Carpa Joven volverá a formar parte de la programación de la Feria y Fiestas de San Julián con once jornadas consecutivas de actuaciones en el recinto ferial. Desde este jueves 20 de agosto y hasta el domingo 30, el espacio acogerá cada noche propuestas musicales desde las 21:00 horas, con una amplia presencia de artistas locales.

Por el escenario pasarán decenas de solistas, grupos y DJ con estilos y formatos variados, desde repertorio propio hasta tributos y fiestas temáticas. Entre las propuestas figuran Miguel Gonzalo, Álvarez, Basty Beam, Babia Luna, Inspector Harry, Pasión Flamenca, El Buscador de la Regenta, Sabor y Duende o Kanker, además de tributos a Melendi y Estopa y distintas sesiones vinculadas a la música electrónica y urbana.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer un escaparate al talento conquense y reforzar la programación juvenil de San Julián, al tiempo que se busca generar actividad en el recinto ferial y favorecer el consumo en la ciudad durante las fiestas. La propuesta está impulsada por el Ayuntamiento y la Agrupación de Hostelería con la colaboración de distintas instituciones y entidades.

La programación concluirá el domingo 30 de agosto con varias actuaciones desde las 21:00 horas. Hasta entonces, la Carpa Joven combinará conciertos, sesiones de DJ y fiestas temáticas en una de las zonas que concentra buena parte de la actividad nocturna de San Julián.