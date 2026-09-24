El Campus de Cuenca crece en alumnos y sitúa su futuro en el nuevo aulario y la conexión con el Hospital Universitario

El Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha comienza el nuevo curso académico con cifras de matrícula ligeramente superiores a las del pasado año, aunque el proceso todavía permanece abierto. Así lo ha explicado en Onda Cero Cuenca César Sánchez, vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social de la UCLM. Sánchez enmarca estos resultados en un escenario de creciente competencia entre universidades y de descenso de la población joven. La UCLM oferta en el conjunto de la institución cerca de 6.500 plazas de nuevo ingreso frente a los alrededor de 9.000 estudiantes que se presentan a la PAU, según las cifras aportadas por el vicerrector.

En Cuenca, Enfermería continúa siendo una de las titulaciones con mayor demanda, completando rápidamente las plazas disponibles. También presentan buenos datos Ingeniería Biomédica y los grados de Educación Infantil y Primaria. Por el contrario, todavía existe margen para incorporar estudiantes en titulaciones como Bellas Artes, Periodismo, Comunicación Audiovisual o Trabajo Social.

El nuevo hospital, también como espacio universitario

La puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de Cuenca abre además nuevas posibilidades para la formación de los estudiantes de Enfermería e Ingeniería Biomédica. Esta última titulación fue diseñada desde su origen teniendo en cuenta la construcción del nuevo centro sanitario y contempla que los alumnos pasen un semestre completo formándose en el propio hospital. El centro cuenta con un aula destinada a la formación universitaria y permite que los estudiantes mantengan un contacto más directo con profesionales y espacios clínicos. Para Sánchez, disponer de estas instalaciones supone “un lujo” para la formación de ambas titulaciones.

Otra de las novedades del curso es el programa Conecta Talento 2+3, una experiencia piloto que une el ciclo de Administración y Finanzas del IES Pedro Mercedes con el grado de Administración y Dirección de Empresas de la UCLM. El modelo permitirá que estudiantes de Formación Profesional comiencen a cursar determinadas asignaturas universitarias durante los últimos años de FP y puedan posteriormente convalidarlas. La intención de la Universidad es estudiar su funcionamiento para valorar la extensión de este tipo de pasarelas a otras titulaciones.

El nuevo aulario apunta a 2028 o 2029

Entre los principales proyectos de futuro del Campus de Cuenca continúa figurando el nuevo aulario. Según ha explicado Sánchez, la planificación para 2026 y 2027 contempla una partida destinada a licitar la redacción del proyecto. El calendario con el que trabaja actualmente la institución situaría el inicio de su ejecución, en todo caso, a partir de 2028 o, previsiblemente, 2029, condicionado también a la negociación del siguiente contrato-programa con el Gobierno regional.

La Universidad también contempla como una oportunidad de futuro la transformación del antiguo Hospital Virgen de la Luz y la posibilidad de incorporar allí soluciones residenciales para estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria. Sánchez cifra actualmente el Campus de Cuenca en alrededor de 4.200 estudiantes y unas 500 plazas de residencia pública. Aumentar la oferta de alojamiento, considera, podría reforzar la posición de Cuenca frente al problema de acceso a la vivienda que afecta a numerosas ciudades universitarias.

El nuevo curso arranca así con crecimiento de matrícula y varios proyectos sobre la mesa para el Campus de Cuenca, desde la relación académica con el nuevo hospital hasta la conexión entre FP y universidad, el futuro aulario y el incremento de las posibilidades de alojamiento para la comunidad universitaria.