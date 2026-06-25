El Ayuntamiento de Tarancón presenta la programación de la Semana del Orgullo LGTBIQ+ 2026

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarancón, Raúl Añover, ha presentado hoy la programación organizada con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, una propuesta que se desarrollará entre los días 25 de junio y 11 de julio bajo el lema "Ser, vivir, sentir con Orgullo" y que tiene como objetivo promover la igualdad, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a través de diferentes actividades culturales e institucionales.

Durante la presentación, Añover ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con una sociedad más inclusiva y diversa, poniendo en valor una programación que combina actos institucionales con propuestas divulgativas, audiovisuales y escénicas dirigidas a toda la ciudadanía.

La programación arrancará el jueves 25 de junio, con el izado de la Bandera del Orgullo LGTBIQ+ en el Ayuntamiento y en los edificios municipales, a las 12:00 horas, como símbolo del compromiso institucional con los derechos y la igualdad del colectivo.

El viernes 26 de junio, a las 11:00 horas en el escaparate del Auditorio Municipal, se inaugurará la exposición "Los Colores del Colectivo LGTBIQ+", compuesta por siete paneles divulgativos que explican el significado de cada una de las letras del acrónimo LGTBIQ+, acercando a la ciudadanía la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género desde una perspectiva pedagógica e inclusiva.

Los actos continuarán el lunes 29 de junio con la lectura del manifiesto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, que tendrá lugar a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Tarancón.

La programación culminará el sábado 11 de julio con una jornada cultural en el Mercado de las Artes “Luisa Sigea”. A las 20:00 horas se proyectará el cortometraje [NO] Body, dirigido por Sonia Bautista-Alarcón, una obra que aborda la memoria, el duelo y la identidad a través de la historia de un guionista que regresa al hogar familiar tras el fallecimiento de su padre. Iniciativa que llega

gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Posteriormente, a las 20:25 horas, se representará la obra teatral "Vaga y Maleanta", con Kiki Morgan como maestra de ceremonias, una propuesta que combina humor, cabaret y memoria histórica para rendir homenaje a quienes lucharon por los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Tarancón reafirma su compromiso con la defensa de la igualdad, la diversidad y el respeto, invitando a toda la ciudadanía a participar en unas actividades que pretenden fomentar la convivencia, la sensibilización y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.