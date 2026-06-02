El Ayuntamiento de Cuenca inicia la Campaña de Limpieza Intensiva este miércoles en las pedanías

El Ayuntamiento de Cuenca inicia este miércoles 3 de junio la Campaña de Limpieza Intensiva en las pedanías. Concretamente, este miércoles será en Mohorte, el viernes 5 en La Melgosa y el sábado día 6 en Tondos, continuando la semana que viene en Nohales el lunes 8, en Valdecabras el martes 9, en Cólliga el miércoles 10, en Colliguilla el jueves 11 y en Villanueva de los Escuderos el viernes día 12, finalizando con repasos en todas ellas el sábado 13 de junio.

Cabe subrayar que la Campaña de Limpieza Intensiva Municipal, que lleva a cabo la concesionaria FCC, supone intervenir en zonas concretas de la ciudad de forma paralela a la limpieza ordinaria diaria, llegando con ella a todos los barrios y pedanías de Cuenca, y se desarrolla durante tres meses.

El concejal de Medio Ambiente, Alberto Castellano, explica que el servicio se ha reforzado con la contratación de 12 personas adicionales, consistiendo estas Limpiezas Intensivas en barridos manuales y mecánicos, baldeos manuales, fregados mecánicos de aceras y viales, desbroces de zonas comunes públicas y de aceras, limpieza de alcorques, limpieza y puesta a punto de sumideros, entre otras acciones, de manera que “queden los barrios y pedanías en condiciones totalmente óptimas, complementado a las acciones ordinarias de limpieza que se desarrollan diariamente”.

Para todo ello, los medios materiales que se utilizan son desbrozadoras, sopladoras, camión con cisterna para el baldeo y limpieza de sumideros, y mangueras para ese baldeo, así como barredoras mecánicas y fregadoras mecánicas con jabón.