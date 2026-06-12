El Ayuntamiento de Cuenca continúa la Campaña de Limpieza Intensiva en Buenavista, Fuente del Oro y Cañadillas

El Ayuntamiento de Cuenca continúa la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio, llegando desde el lunes 15 de mayo y hasta el sábado día 20 a los barrios de Buenavista, Fuente del Oro y Cañadillas.

Cabe recordar que esta Campaña de Limpieza Intensiva Municipal, que lleva a cabo la concesionaria FCC, supone intervenir en zonas concretas de la ciudad de forma paralela a la limpieza ordinaria diaria y se desarrollará a lo largo de tres meses. Además, se pide la colaboración de la ciudadanía, pues para poder realizarse de forma efectiva implica restricciones de aparcamiento.

El servicio se ha reforzado con la contratación de 12 personas adicionales, consistiendo estas Limpiezas Intensivas en barridos manuales y mecánicos, baldeos manuales, fregados mecánicos de aceras y viales, desbroces de zonas comunes públicas y de aceras, limpieza de alcorques, limpieza y puesta a punto de sumideros.

Para todo ello, los medios materiales que se utilizan son desbrozadoras, sopladoras, camión con cisterna para el baldeo y limpieza de sumideros, y mangueras para ese baldeo, así como barredoras mecánicas y fregadoras mecánicas con jabón.

En concreto , el lunes 15 de julio se actuará en las calles Acacia Uceta, Carlos de la Rica y Federico Mayor Zaragoza.

Mañana martes día 16 se actuará en La Fuensanta, Manuel de Falla, Mateo López, San Leopoldo, San Tadeo y Santo Tomás.

El miércoles 17 se actuará en El Acebo y en un lateral de Las Encinas, Las Sabinas, Los Olivos, Los Olmos y Los Sauces.

El jueves 18, por su parte, se actuará en Cañadillas Oeste y en el otro lateral de Las Encinas, Las Sabinas, Los Olivos, Los Olmos y Los Sauces.

El viernes día 19 se actuará en Alameda del Júcar y Manantial.

Y finalmente el sábado 20 de julio se actuará en Fuente del Oro, Pinar, San Cosme y San Damián.