El ASTRA de Arcas conectará desde el lunes Villarromán y Villa Luz con el Hospital Universitario

La línea ASTRA que une Arcas con Cuenca estrenará el próximo 5 de octubre una modificación de su recorrido para mejorar la movilidad de los vecinos de Arcas y, al mismo tiempo, ofrecer una nueva conexión a los barrios de Villarromán y Villa Luz. El servicio permitirá desplazarse hasta el Hospital Universitario de Cuenca, el centro de salud Cuenca 4 y la zona comercial de Alcampo.

Los horarios se han reorganizado para coincidir con las entradas y salidas de los turnos del hospital, aunque también se han incluido servicios intermedios para pacientes y otros usuarios. De lunes a viernes habrá cuatro frecuencias de ida y cinco de vuelta, además de servicios durante el fin de semana. Los vecinos de Cuenca podrán subir en las paradas de Villarromán y Villa Luz utilizando su tarjeta habitual de transporte urbano.

La modificación también mejora las comunicaciones para los vecinos de Arcas y Villar de Arcas, que ganan acceso directo a Cuenca 4 y sus urgencias, además de mejorar las conexiones con el Hospital Universitario y la estación del AVE. Las paradas incorporarán además códigos QR para consultar de forma actualizada los horarios de los autobuses.

La Junta apunta además a una posible integración futura entre el ASTRA y el transporte urbano de Cuenca, una vez que el Ayuntamiento complete la reorganización de su servicio, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de movilidad más coordinado.