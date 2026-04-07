ASAJA Cuenca entrega sus reconocimientos anuales en la clausura de su Asamblea General

Entrega de reconocimientos en la Asamblea General

ASAJA Cuenca celebrará su Asamblea General el miércoles 15 de abril, con la clausura programada a partir de las 12:30 horas en el Recinto de la Hípica de Cuenca capital. Sobre las 13:00 horas comenzará el acto de entrega de reconocimientos anuales, aprobados previamente por el Comité Ejecutivo en sesión extraordinaria el 31 de marzo.

Premiados en diferentes categorías

Medios de comunicación: Carlos de la Morena, periodista del centro territorial de TVE en CLM, por sus 37 años de trayectoria profesional y compromiso con los temas agrarios.

Apoyo institucional: Mariana Gracia Canales, por su cercanía y disposición en favor del sector agroganadero durante su etapa en el Gobierno regional.

Joven ganadero: Cristian Cuélliga Medina, de San Clemente, por continuar con entusiasmo la tradición familiar en la explotación de ovino.

Socio veterano: Vicente Caja Real, miembro del Comité Ejecutivo, referente en la ganadería ovina de la provincia.

Reconocimientos póstumos: Urbano Chana López, por su vida dedicada al sector cerealista, y Fernando Guijarro López, agricultor de Altarejos y miembro del Comité Ejecutivo, por su compromiso con ASAJA Cuenca.

Importancia de la cita para la organización

El presidente de ASAJA Cuenca, José María Fresneda, destacó que la Asamblea combina un carácter reivindicativo con la evaluación de la labor realizada en los últimos meses. Además de socios, asistirán representantes de administraciones, entidades financieras, partidos políticos, medios de comunicación y empresas.

Apoyo a futuros comunicadores

Por segundo año consecutivo, una estudiante de Periodismo de la Facultad de Comunicación de Cuenca presentará el acto, mostrando el apoyo de ASAJA Cuenca a los futuros profesionales de la comunicación.