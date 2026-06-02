El alumnado de Formación Profesional en la provincia de Cuenca se ha incrementado en más de un 44 por ciento en la última década

El director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, ha puesto en valor que el número de alumnado de FP en la provincia de Cuenca se ha incrementado en más de un 44 por ciento en la última década.

Así lo dijo el pasado jueves en la localidad conquense de San Clemente donde asistió a la inauguración del aula simulada de Farmacia que ha impulsado la Fundación Hefame en el IES ´Diego Torrente Pérez´ y donde estuvo acompañado por el delegado provincial del área, Gustavo Martínez.

José Rodrigo Cerrillo explicó que en el curso 2014-2015 el alumnado en la provincia, tanto en modalidad presencial como virtual, era de 2.552, y en el último año el número de matrículas está en más de 3.700.

En este sentido, el director general del área señaló que esto es fruto de muchos factores como el trabajo que realiza el profesorado y los equipos directivos, pero también del esfuerzo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado en los últimos años en materia de Formación Profesional donde en este último año se están destinado más de 230 millones de euros.

Estos 230 millones de euros, tal y como ha dicho José Rodrigo Cerrillo, han supuesto que las enseñanzas, tanto en modalidad presencial como virtual, se hayan incrementado en más de un 32 por ciento en la provincia de Cuenca, en total en el conjunto de la región se ha pasado de 77 a 102 ciclos formativos.

Para finalizar, el director general de Formación Profesional aseguró que la creación de esta aula simulada de farmacia supone “un recurso clave para reforzar un aprendizaje práctico, competencial y profundamente vinculado a la realidad profesional, facilitando que el alumnado de Formación Profesional adquiera conocimientos, destrezas y habilidades con un enfoque más aplicado y cercano al entorno de trabajo”.